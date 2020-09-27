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Oğlu kızmıştı ama Songül Karlı yine paylaştı! Bikinili poz

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 13:37 | Son Güncelleme

Bikinili ve cesur paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Songül Karlı yaza veda edemedi. Karlı bikinili bir pozunu paylaştı. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde 14 yaşındaki oğlunun "Hep bir yerlerin konuşuluyor anne" diyerek kendisine tepki gösterdiğini söylemişti.

Oğlu kızmıştı ama Songül Karlı yine paylaştı! Bikinili poz

Eski eşi tarafından dolandırılan ve Müge Anlı'ya çıkmak istediğini her fırsatta dile getiren Songül Karlı tatile devam ediyor. Yaza veda edemeyen Karlı bir bikinili paylaşım daha yaptı.

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Bikinili ve cesur paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Songül Karlı geçtiğimiz günlerde yaptığı estetik açıklamasıyla dikkat çekmişti. Göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olan ünlü isim yeni pozlarıyla beğeni topladı.

Ünlü sanatçı Songül Karlı, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozları için 14 yaşındaki oğlunun "Hep bir yerlerin konuşuluyor anne" diyerek kendisine tepki gösterdiğini söylemişti.

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Songül Karlı açıklamasında, “Şimdiye kadar hiç estetik yaptırmadım, doğallıktan yanayım. Göğüslerimi 3 kere küçülttürdüm. Elbiselerin altı olmuyor, fermuar çekilmiyor. Yine de büyük. 4’üncü operasyon kapıda” demişti.

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