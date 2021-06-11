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  4. Oğlu ve gelininin yaptıklarıyla yıkıldı: Fotoğraflarını yırtıp atasım var

Oğlu ve gelininin yaptıklarıyla yıkıldı: Fotoğraflarını yırtıp atasım var

11.06.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğlu ve gelininin kendisini dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Yaşariye Ç., bankadan gelen icra takibi ile bir kez daha sarsıldı. Yaşariye Ç., "Gelinime ‘kızım, anneciğim’ dedim ama o meğer içten pazarlıklıymış. Oğlum da gelinimle bir olup bana bunu yaptı" diyerek gözyaşı döktü.

Oğlu ve gelininin yaptıklarıyla yıkıldı: Fotoğraflarını yırtıp atasım var

İzmir’de 76 yaşındaki Mustafa Y.’ye bakıcılık yapan ve ölen eşinden aylık alan 46 yaşındaki Yaşariye Ç., daha önce oğlu M.C.Ç. ve gelini E.N.Ç. için çektiği 3 bin 500 liralık kredi borcu taksitini ödemek için bankaya gitti. Bankadan hesap harekeleri dökümünü de isteyen Yaşariye Ç., 31 bin 350 lira kredi borcunun bulunduğunu ve çekilen kredi miktarının da üç parça halinde gelininin hesabına aktarıldığını fark etti. Oğlu ve gelinine durumu sorduğunda cevap alamayan kadın, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Manisa Salihli’de yaşayan oğlu M.C.Ç. ve gelini E.N.Ç. hakkında suç duyurusunda bulundu. Çekilen kredi miktarını ödeyecek gücü olmadığını söyleyen Yaşariye Ç., bu kez de bankadan gelen icra takibi ile sarsıldı. İcra takibine itirazda bulunan Yaşariye Ç., “Bu parayı ben yemedim. Kim yediyse o ödesin. Oğlum ve gelinimle düşman oldum. Bana bunu yapmayacaklardı” diye konuştu.

"TELEFONUMDAN GİRİP KREDİ ÇEKMİŞLER"

Adına kredi çekildiğini bankaya gittiği zaman öğrendiğini belirten Yaşariye Ç., “Geçen ekim ayında Manisa’daki oğlum ve gelinimin evine gittim. Gelinim, torunumun oynaması için telefonumu istedi. Ben de verdim. Benim telefonumdan mobil bankacılığın şifresini bir şekilde bilip adıma kredi çekmişler. Sonra da bunu parça parça gelinimin hesabına aktarmışlar. Ben daha önce onlar için 3 bin 500 liralık kredi çekmiştim. Onun borcunu ödemeye gittiğimde hesap hareketlerini de istemiştim. O sırada benim üzerime çekilen 31 bin 350 liralık kredinin üç parça halinde gelinimin hesabına aktarıldığını öğrendim. Daha sonra onları aradım ama sanki duvara konuşuyorum gibi davrandılar. Onlar hakkında suç duyurusunda bulundum. Şimdi de bankadan icra takip evrakı geldi. Buna itiraz ettik” sözlerine yer verdi.

dolandırıcı

"GECELERİ UYUYAMIYORUM"

Olayı duyduğunda şoke olduğunu söyleyen Yaşariye Ç., “Geceleri uyuyamıyorum. Böyle bir şeyi onlardan beklemiyordum. Bir açıklama da yapmadılar. Beni telefonlarından da engellemişler. Ben aynı zamanda kanser tedavisi görüyorum. Zamanında kendi isteğimle bu insanlara 3 bin 500 liralık kredi çektim. Hala borcunu ödüyorum ama 31 bin lirayı ödeyemem. Bana nankörlük yaptılar. Gelinime ‘kızım, anneciğim’ dedim ama o meğer içten pazarlıklıymış. Oğlum da gelinimle bir olup bana bunu yaptı” ifadelerini kullandı.

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"FOTOĞRAFLARINI YIRTIP ATASIM VAR"

Oğlu ve gelininin düğün fotoğraflarının hala evinde durduğunu dile getiren Yaşariye Ç., şöyle konuştu: “Hala onların fotoğrafları evimde duruyor ama fotoğraflarına baktıkça hissettiğim duygu nefret. Bu fotoğrafları şimdi yırtıp atasım var. Eşim uzun yıllar önce öldü. Ben oğluma her zaman her konuda destek oldum. Onu hiçbir şeyden mahrum etmedim. Gelinimin de her istediğini aldım. Bir dediklerini iki yapmadım ama bana bunları yaptılar.”

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(İHA)

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dolandırıcılık Manisa İzmir

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