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Milyonlarca kişi onları izliyor! 37 yıllık yaş farkı aşklarına engel değil: Aşkımız ölümsüz

11.06.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok kullanıcısı 23 yaşındaki genç, 60 yaşındaki sevgilisiyle fenomen olma yolunda ilerliyor. Aralarındaki 37 yıllık yaş farkına rağmen mutlu olduklarını söyleyen genç, ''Yaş farkımız nedeniyle çoğu kişiden olumsuz yorum alıyoruz ama bu bizim hayatımız. Acımasız troller aşkımıza engel olamaz çünkü bizim aşkımız ölümsüz'' dedi.

Milyonlarca kişi onları izliyor! 37 yıllık yaş farkı aşklarına engel değil: Aşkımız ölümsüz

Bir çift 37 yıllık yaş farkı nedeniyle TikTok'ta viral oldu. Dans ettikleri ve öpüştükleri anları paylaşan çiftin arasında 37 yaş fark var ancak, ikili aşklarının 'ölümsüz' olduğunu söylüyor.

AİLELERİ DE ONAY VERDİ

En son paylaştıkları TikTok videosuyla 4 milyona yakın izlenme alan çift, bu ilişkiye ailelerinin de onay verdiğinin altını çiziyor.

''DİŞLERİ VAR MI?''

Paylaşımların altına gelen çoğu yorum ise olumsuz. Genç adama birçok kişi ''Kadının parası için onunla berabersin'' yorumunda bulunurken, diğerleri kadın için, ''Yüzündekiler Instagram filtresi mi, dişleri var mı?'' şeklinde soru yöneltiyor.

@ttvleolove_3

We happy @oliver6060 ##ColorCustomizer ##MACscaraface ##argue ##plies ##youwannaargue ##fup ##fy ##4u ##fypツ ##gf ##vibes ##nooo ##lookatyou ##couplegoals ##lover ##b

♬ original sound - Gloria Angelou

Ancak çift için az sayıda da olsa iyi yorumlar göze çarpıyor. Bir kişi, ''Bazı insanlar birini mutlu görmeye dayanamaz'' derken, bir başkası ''Çok tatlısınız'' yorumunda bulundu.

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