Milyonlarca kişi onları izliyor! 37 yıllık yaş farkı aşklarına engel değil: Aşkımız ölümsüz

Bir çift 37 yıllık yaş farkı nedeniyle TikTok'ta viral oldu. Dans ettikleri ve öpüştükleri anları paylaşan çiftin arasında 37 yaş fark var ancak, ikili aşklarının 'ölümsüz' olduğunu söylüyor.

AİLELERİ DE ONAY VERDİ

En son paylaştıkları TikTok videosuyla 4 milyona yakın izlenme alan çift, bu ilişkiye ailelerinin de onay verdiğinin altını çiziyor.

''DİŞLERİ VAR MI?''

Paylaşımların altına gelen çoğu yorum ise olumsuz. Genç adama birçok kişi ''Kadının parası için onunla berabersin'' yorumunda bulunurken, diğerleri kadın için, ''Yüzündekiler Instagram filtresi mi, dişleri var mı?'' şeklinde soru yöneltiyor.

Ancak çift için az sayıda da olsa iyi yorumlar göze çarpıyor. Bir kişi, ''Bazı insanlar birini mutlu görmeye dayanamaz'' derken, bir başkası ''Çok tatlısınız'' yorumunda bulundu.





