Oğlu ve kocası onu en önden izledi! Gülşen'in çok eleştirilen sahne kostümleri Ozan Çolakoğlu'na soruldu... Verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

MYNET- Dillere pelesenk olan şarkıları, iddialı kostümleri ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Gülşen son çıkardığı şarkısı ve klibiyle de çok konuşulmuştu.

Son olarak Harbiye'de sevenleriyle buluşan Gülşen'i izlemeye gelenler arasında eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur Benan vardı. Gülşen'in eleştirilen sahne kostümleri Çolakoğlu'na soruldu.

KARISINI BÖYLE SAVUNDU

Çolakoğlu, eşinin sahne kıyafetleri hakkındaki eleştirilere son noktayı koyarak "Her zaman kendine yakışanı yapıyor ve giyiyor. Orası bir şov yeri" açıklamasında bulundu.

YORUM YAĞDI

Ozan Çolakoğlu'nun bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar 'çok doğru söylemiş', 'kıyafetleri eleştirmeyi bırakın artık' derken bazı kullanıcılar da 'senin eşin giyinmiyor' gibi eleştirel yorumlarda bulundu.