Oğlum dizisi için erken final kararı! Ekrana veda ediyor

Başrollerinde Canan Ergüder, Serhat Teoman, Songül Öden, Feyyaz Duman, Timur Acar, Nihal Yalçın ve Tuğçe Açıkgöz'ün yer aldığı Oğlum dizisi Şubat ayı başında Show TV'de yayınlanmaya başlamıştı.

FİNAL YAPIYOR

Ancak reytingleri düşük kalan Oğlum için beklenen son geldi. Show TV'nin büyük umutlar ile başlattığı dizi için final kararı verildi.

CANAN ERGÜDER EKRANLARA DÖNMÜŞTÜ

Bir dönem kanser tedavisi gören Canan Ergüder, bu sebeple rol aldığı Menajerimi Ara adlı diziden ayrılmıştı.



Sağlığına geri kavuşan başarılı oyuncu, Oğlum dizisi ile setlere geri dönmüştü. Dizide farklı ailelerin ortak bir hikayede buluşmaları konu ediliyordu.





