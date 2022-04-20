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Oğlum dizisi için erken final kararı! Ekrana veda ediyor

20.04.2022 02:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin iddialı dizisi Oğlum için erken final kararı alındı. Canan Ergüder'i setlere geri döndüren Oğlum dizisi reytinglerde istenilen sonuçları alamamıştı.

Oğlum dizisi için erken final kararı! Ekrana veda ediyor

Başrollerinde Canan Ergüder, Serhat Teoman, Songül Öden, Feyyaz Duman, Timur Acar, Nihal Yalçın ve Tuğçe Açıkgöz'ün yer aldığı Oğlum dizisi Şubat ayı başında Show TV'de yayınlanmaya başlamıştı.

Oğlum (1)(4)

FİNAL YAPIYOR

Ancak reytingleri düşük kalan Oğlum için beklenen son geldi. Show TV'nin büyük umutlar ile başlattığı dizi için final kararı verildi.

Oğlum (4)(4)

CANAN ERGÜDER EKRANLARA DÖNMÜŞTÜ

Bir dönem kanser tedavisi gören Canan Ergüder, bu sebeple rol aldığı Menajerimi Ara adlı diziden ayrılmıştı.

Oğlum (2)(4)
Sağlığına geri kavuşan başarılı oyuncu, Oğlum dizisi ile setlere geri dönmüştü. Dizide farklı ailelerin ortak bir hikayede buluşmaları konu ediliyordu.

Oğlum (3)(2)

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