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Oğlum dizisi uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlandı? Oğlum dizisi gerçek bir hikaye mi? İşte Oğlum dizisi konusu!

17.02.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV 'de yayın hayatına başlayan Oğlum dizisi, hikayesi ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine topladı. İlgiyle takip edilen dizinin uyarlama olup olmadığı merak ediliyor. Peki Oğlum dizisi uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlandı? Oğlum dizisi gerçek bir hikaye mi? İşte Oğlum dizisi konusu!

Oğlum dizisi uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlandı? Oğlum dizisi gerçek bir hikaye mi? İşte Oğlum dizisi konusu!

Show TV'de yayınlanan ve Ay Yapım imzasıyla ekrana gelen Oğlum dizisine dair ayrıntılar sorgulanıyor. Dizinin uyarlama bir hikaye olup olmadığı ve hangi kitaptan uyarlandığı araştırılıyor. Peki Oğlum dizisi uyarlama mı?

OĞLUM DİZİSİ UYARLAMA MI?

Gökçe Usta’nın yönetmenliğini üstlendiği dizinin uyarlama olup olmadığı merak ediliyor. Ancak dizinin uyarlama olduğu hakkında bir bilgi bulunmuyor. Dizinin senaryosunu ise Sevgi Yılmaz ile Hürer Ebeoğlu’nun kaleme alıyor.

OĞLUM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Nihal Yalçın
Songül Öden
Metehan Parıltı
Timur Acar
Ali Seçkiner Alıcı
Serhat Teoman
Feyyaz Duman
Emir Kaan Özkan
Kubilay Aka
Canan Ergüder

OĞLUM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Oğlum dizisinde Melike ve İlyas çifti çocukları ile birlikte Şile’de yaşayan bir ailedir. Melike o gün ilk maaşını alır ve kendi parasını kazanmanın mutluluğuyla mağaza vitrinleri arasında gezerken saati unutacaktır.

Kaan ise okul çıkışında annesinin kendini almasını beklemektedir. Bu sırada Kaan küçük bir kirpi görür ve onu takip etmeye başlar. Kirpinin arkasından giden küçük çocuk kendini parkta bulur.

Diğer yandan Tuğrul ve Zeynep çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. Efe, tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan ve ailesi ile iletişimi fazlaca kopuk bir çocuktur.

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Kaan ile parkta karşılaşan Efe, bir süre sonra Kaan’ın kaybolduğunu fark edecektir ve sonrasında ikili karakola gitmek üzere yola koyulurlar…

İlyas ve Melike çifti ise endişe içinde Şile sokaklarında çocukları Kaan’ı aradıkları sırada acı bir olay yaşandığının haberini alacaktır. Yaşanılan bu acı olaydan sonra her iki ailenin hayatında da artık hiçbir şey eskisi gibi gitmeyecektir.

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