HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bayrampaşa'da dehşet! Alacak verecek cinayeti anbean kamerada

Bayrampaşa'da dehşet! Alacak verecek cinayeti anbean kamerada

08.11.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa’da aralarında alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşını bıçaklayan Rıza K. Polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olay anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, uzun yıllardır arkadaş olan elektrikçilik yapan Rıza K., arkadaşı Ömer Arslan’dan borç para aldı. Rıza K.’nin borcunu ödememesi üzerine Arslan alkollü bir şekilde dükkanına giderek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir süre sonra sokağa çıkan ikiliden Rıza K. yanında bulunan bıçakla Arslan’ı yaralayıp kaçarken, Arslan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise, konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler kaçan şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete getirilen şahısın ifadesinde, Ömer Arslan’dan bazı günler borç aldığını ve geri ödemediğini için tartıştıklarını ve kendisinin de alkollü olduğunu söylediği ileri sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Rıza K.'nın 7 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünü kapladı! Ankara ve İstanbul'da yaşayanlar dikkatGökyüzünü kapladı! Ankara ve İstanbul'da yaşayanlar dikkat
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Bakan Gül’den Bakan Soylu’nun sözlerine yanıt geldiBakan Gül’den Bakan Soylu’nun sözlerine yanıt geldi
Anahtar Kelimeler:
cinayet Bayrampaşa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret için çarpıcı tahmin!

Asgari ücret için çarpıcı tahmin!

Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Banka hesabındaki parayı görünce şoke oldu! Tam 600 bin lira

Banka hesabındaki parayı görünce şoke oldu! Tam 600 bin lira

Günlerdir dua istiyordu! Hastaneye kaldırıldı

Günlerdir dua istiyordu! Hastaneye kaldırıldı

Gelin, kendi düğününde barmenle basıldı!

Gelin, kendi düğününde barmenle basıldı!

Vatandaşı ilçeden kovan belediye başkanı için harekete geçildi

Vatandaşı ilçeden kovan belediye başkanı için harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

İmamoğlu ve Yavaş aday olacak mı? Kılıçdaroğlu son noktayı koydu

İmamoğlu ve Yavaş aday olacak mı? Kılıçdaroğlu son noktayı koydu

Duruşundan ödün vermeyen erkekler için...

Duruşundan ödün vermeyen erkekler için...

Görülmemiş vefa! Annesi için 5 ayda 35 kilo verdi

Görülmemiş vefa! Annesi için 5 ayda 35 kilo verdi

Kritik atamalar Resmi Gazete'de! Erdoğan imzaladı

Kritik atamalar Resmi Gazete'de! Erdoğan imzaladı

İYİ Partili Türkkan'dan özür videosu

İYİ Partili Türkkan'dan özür videosu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.