Oğlunun cenazesinde tanıştığı 19 yaşındaki gençle evlendi

Almeda Errell, ilk eşiyle 43 yıl boyunca evli kalmış oğlu Robert, 45 yaşında geçirdiği bir nöbet sonucu hayatını kaybetti. İkili de Robert'ın cenaze töreninde tanıştılar.

6 torun sahibi 72 yaşındaki Almeda Errell, oğlunun cenaze töreninde tanıştığı ve kendinden tam 53 yaş küçüğü Gary Hardwick ile evlendi.

Onlar evleneli tam 3 yıl oldu. 74 yaşındaki Almeda Errell ve 21 yaşındaki kocası Gary Harwick, yaş farkını ve insanların onlar hakkında söyledikleri olumsuz eleştirileri umursamadığını söyledi.

"43 yıllık bir evliliğim oldu ve çok öpüşmeli, sarılmalı, romantik şeyler yoktu. Şimdiki ilişkim kasırga gibi. Her zaman birbirimize iltifat ediyoruz ve öpüşüyoruz. İlişkimizin tadını çıkarıyoruz. O mükemmel insanla tanıştığınız zaman, o hissi kaybetmek istemediğinizi biliyorsunuz. İltifatlar, sarılmalar ve öpüşmeler... Oldukça romantik."

"Harikaydı, en vahşi hayallerimin bile ötesinde. Almeda benim hayalimdeki kadın ve ilişkimizin fiziksel boyutu daha iyi olamazdı. İlişkimizde birbirimize yardım etmek için her gün küçük şeyler yapıyoruz. Gary bana yemek yapıyor, evi siliyor ve her zaman birbirimize teşekkür ediyoruz. Yemek yapmak, bulaşıkları yıkamak gibi küçük şeyler... Her zaman karşınızdaki insana iltifat edin ve sevginizi gösterin. Sevginizi her gün gösterin. Yarının garantisi yok."