Oğlunun cenazesinde tanıştığı 19 yaşındaki gençle evlendi

"Harikaydı, en vahşi hayallerimin bile ötesinde. Almeda benim hayalimdeki kadın ve ilişkimizin fiziksel boyutu daha iyi olamazdı. İlişkimizde birbirimize yardım etmek için her gün küçük şeyler yapıyoruz. Gary bana yemek yapıyor, evi siliyor ve her zaman birbirimize teşekkür ediyoruz. Yemek yapmak, bulaşıkları yıkamak gibi küçük şeyler... Her zaman karşınızdaki insana iltifat edin ve sevginizi gösterin. Sevginizi her gün gösterin. Yarının garantisi yok."

"43 yıllık bir evliliğim oldu ve çok öpüşmeli, sarılmalı, romantik şeyler yoktu. Şimdiki ilişkim kasırga gibi. Her zaman birbirimize iltifat ediyoruz ve öpüşüyoruz. İlişkimizin tadını çıkarıyoruz. O mükemmel insanla tanıştığınız zaman, o hissi kaybetmek istemediğinizi biliyorsunuz. İltifatlar, sarılmalar ve öpüşmeler... Oldukça romantik."

Onlar evleneli tam 3 yıl oldu. 74 yaşındaki Almeda Errell ve 21 yaşındaki kocası Gary Harwick, yaş farkını ve insanların onlar hakkında söyledikleri olumsuz eleştirileri umursamadığını söyledi.

Gary'nin akrabası Lisa, eşi Robert'in cenazesine Gary'i de davet etti. Orada da Almeda ile tanıştılar. "Bu genç adamın sevgi dolu gülüşünü fark ettim ve aradığımın o olduğunu düşündüm. Kilisenin diğer tarafındaydı ve sürekli ona bakıyordum. Acının içerisindeki aydınlık gibiydi. Sonra ben kapıya doğru yürürken, yanıma geldi ve taziyelerini sundu. Çok zaman geçirmedik ama yeterliydi."

Gary de tanıştıkları anı şu şekilde anlattı: "Benim için de anlıktı. En büyüleyici ve ışıl ışıl mavi gözler ondaydı." Sonrasında ise bir restoranda buluştular. "Hemen konuya girdim ve Gary'e "Bak, ben 72 yaşındayım sen 18. Senin için çok mu yaşlıyım?" dedim. Elimi sıktı ve "Yaş yalnızca bir sayıdır." dedi."

"Almeda kalben o kadar genç ki, yaş ikimiz için de sorun değil. Bu konuyu gerçekten hiç düşünmüyoruz. Tanrı dualarıma cevap verdi ve Almeda hayatıma girdi." Almeda ise aşkını şu sözlerle anlattı: "Öğrendiğim tek bir şey var, o da birini gerçekten sevdiğiniz zaman başka hiçbir şeyin önemi kalmıyor."

Gary'nin annesi 48 yaşındaki Tammy ve büyükannesi 71 yaşındaki Carolyn da bu ilişkiyle ilgili güzel dileklerini sundu. Gary ise Almeda'nın adını göğsüne dövme yaptırdı.



