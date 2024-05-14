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    4. Oğlunun odasından gelen çığlık sesine uyandı! Kolyesi iletince elektrik çarptı... "Bütün ev yanık saç ve deri koktu"

    Oğlunun odasından gelen çığlık sesine uyandı! Kolyesi iletince elektrik çarptı... "Bütün ev yanık saç ve deri koktu"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.05.2024 10:46
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan 16 yaşındaki Rayce Ogdahl isimli bir çocuk kolyesinin fişin açıkta kalan ucuna temas etmesi sonucu korkunç bir kaza yaşadı. Elektrik çarpması sonucu boynunda ciddi yanıklar oluşan Ogdahl, yaşamının geri kalanında bu yara izleriyle yaşayacak olmasına rağmen hayatta olduğu için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan 16 yaşındaki Rayce Ogdahl isimli bir çocuk korkunç bir kaza yaşadı. 38 yaşındaki anne Danielle Davis oğlunun odasından gelen çığlık seslerinin üzerine uyandığını söyleyerek, oğlunu boynundaki yanıklarla koridorda göründüğünde büyük bir şok yaşadığını dile getirdi.

    "UZATMA KABLOSUNA TAKILDI"

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    İnsanları elektrik kablolarına, tellerine ve prizlere karşı dikkatli olmaya çağıran anne Davis, "Normal bir geceydi ve sadece yarım saat uyumuştuk ki Rayce'in odasından çığlık sesleri duydum. Önce oyun oynadığını ve sinirlendiğini düşündük. Sonra 'anne' diye bağırdığını duydum, oğlum koridorda duruyordu. 'Elektriğe kapıldım.' dedi. Koku berbattı. Bütün ev yanık saç ve deri kokuyordu. Bize yatakta olduğunu, yataktan bir şeyin düştüğünü duyunca onu almak için eğildiğini söyledi. Ertesi gün okula giderken alarmının çalabilmesi için telefonunun hâlâ şarj olduğundan emin olmak istedi ve yataktan eğildiğinde boynundaki kolye uzatma kablosuna takıldı" dedi.

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    "ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

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    Elektrik çarpması sırasında oğlunun bilincinin açık olduğunu dile getiren anne Davis, "Tüm bunların birkaç saniye içinde gerçekleştiğini ve boynundan kıvılcımlar çıktığını gözle görülür şekilde gördüğünü söyledi. Bana tüm vücudunun ağrıdığını ve öleceğini düşündüğünü anlattı" diye konuştu.

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    16 yaşındaki Ogdahl, Oklahoma'daki bir hastanenin yanık ünitesindeki yoğun bakıma kaldırıldı. Ogdahl'in boynunda ve köprücük kemiğinde yanık izleri oluştu. Elektrik çarpmasının etkisiyle yatağında yaklaşık 10 cm'lik bir delik meydana geldi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Amerika elektrik çarpması
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