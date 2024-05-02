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  4. Öğrenci gösterisinde facia: El freni çekilmemiş kamyon kalabalığı biçti!

Öğrenci gösterisinde facia: El freni çekilmemiş kamyon kalabalığı biçti!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
02.05.2024 17:53
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Kırgızistan'ın Suzak bölgesindeki öğrenci etkinliğinde korkunç bir olay yaşandı. El freni çekilmemiş bir kamyon yokuş boyunca ivmelenerek gösteri düzenleyen öğrencilerin arasına daldı. Öğrencileri çiğneyerek ilerleyen kamyonun yaşattığı o dehşet anları saniye saniye kaydedildi.

Kırgızistan devlet haber ajansının haberine göre, sürücüsü bulunmayan kamyon yokuştan aşağı doğru kayarak seyirci ve öğrencilerin arasına daldı.

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MANAS DESTANI SESLENDİRİLİYORMUŞ

Videoda, kamyon tepeden aşağı inip kalabalığın arasından geçerken, çoğu seyirci ve öğrenci ellerinde dev Kırgızistan bayrağı taşıyan yüzlerce insan görülüyor. Başka bir videoda, kamyonun bir çadırı devirdiği görülürken insanların çığlık attığı ve bağrıştığı duyuluyor.

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Öğrencilerin bir yarışma kapsamında Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olan Manas Destanı'nı seslendirdikleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan manas destanı
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