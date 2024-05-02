Öğrenci gösterisinde facia: El freni çekilmemiş kamyon kalabalığı biçti!

Kırgızistan devlet haber ajansının haberine göre, sürücüsü bulunmayan kamyon yokuştan aşağı doğru kayarak seyirci ve öğrencilerin arasına daldı.

MANAS DESTANI SESLENDİRİLİYORMUŞ

Videoda, kamyon tepeden aşağı inip kalabalığın arasından geçerken, çoğu seyirci ve öğrenci ellerinde dev Kırgızistan bayrağı taşıyan yüzlerce insan görülüyor. Başka bir videoda, kamyonun bir çadırı devirdiği görülürken insanların çığlık attığı ve bağrıştığı duyuluyor.

Öğrencilerin bir yarışma kapsamında Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olan Manas Destanı'nı seslendirdikleri öğrenildi.







