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Öğrenci yurdunda panik anları! Sesi duyan kendini dışarı attı

21.12.2021 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Fen Lisesi’nin kalorifer dairesinden yükselen dumanlar öğrenci yurdunda kısa süreli paniğe neden oldu. Lisenin öğrenci yurdunda kalan 180 öğrenci; bir anda dumanlar çıkınca, çalan alarmın ardından çok kısa sürede yurdu tahliye etti. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, olayla ilgili yaptığı açıklamada olumsuz bir durumun olmadığını belirtti.

Öğrenci yurdunda panik anları! Sesi duyan kendini dışarı attı

Alaşehir Fen Lisesi öğrenci yurdunda saat 19.00 sıralarında yangın paniği yaşandı. Kalorifer kazanının kömür alımı sırasında yaşanan teknik arıza sebebiyle kalorifer kazanından yoğun dumanlar çıkmaya başladı.

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ALARM SESİNİ DUYAN ÖĞRENCİLER KISA SÜREDE DIŞARI ÇIKTI

Kalorifer dairesinden çıkan dumanlar sonrası yurdun alarmı çaldı. Yurtta kalan 180 öğrenci alarmın çalması ile kısa sürede dışarı çıkarak okulun bahçesinde toplandı. Nöbetçi öğretmenler itfaiyeye haber verirken, ekipler kısa sürede olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleriyle birlikte 112 acil ekipleri ve polisler de herhangi bir olumsuzluğa karşı okula geldi. İtfaiye ekipleri, kazan dairesine indiklerinde yoğun dumanın teknik bir arızadan kaynaklandığını belirledi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kalorifer kazanında kömür alımında yaşanan kısa süreli bir sıkışmadan dolayı dumanlar kazan dışına çıkmış. Dumanların yayılması üzerine alarm çalmış. Öğrenciler alarm çalması sonucu kısa süreli bir panik yaşayarak bahçeye çıkmışlar. Olumsuz bir durum yok" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Manisa
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