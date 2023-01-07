Akılalmaz olay! 6 yaşındaki öğrenci tartıştığı öğretmenini vurdu... “Kazara bir ateş etme değildi”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Virginia eyaletinin Newport News bölgesindeki bir ilkokulda silah sesleri yankılandı. İsmi açıklanmayan 6 yaşındaki bir çocuk, 25 yaşındaki öğretmen Abby Zwerner’e tabancayla ateş etti. Olaya ilişkin yapılan incelemede öğretmen ve 6 yaşındaki öğrencisinin arasında nedeni belirsiz bir şekilde tartıştıkları öne sürüldü. New York Post'un haberine göre , silahın çocuğun eline nasıl geçtiği veya olayın ilk olarak nasıl alevlendiği bilinmiyor.

“KAZARA ATEŞ ETME DEĞİLDİ”

Olayın yankıları tüm ülkede devam ederken okula polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Öğretmen hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Öğretmenini vuran çocuk ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olaya ilişkin düzenlenen basın toplantısında polis Steve Drew, “Bu kazara bir ateş etme değildi. Çocuğun tabancaya nasıl eriştiğini hâlâ araştırıyoruz” ifadelerini kullandı. Okulun Pazartesi günü kapalı olacağı, öğrencilere ve velilere psikolojik destek verileceği duyuruldu.

KAÇMALARI İÇİN BAĞIRDI

Görgü tanıkları olayın okul koridorunda değil bir sınıfta olduğunu belirtti. Öğretmeninin göğsünden vurulduğunu iddia eden görgü tanıklarından biri, Zwerner’in vurulduktan sonra çevresindeki diğer öğrencileri korumak adına kaçmaları için bağırdığını söyledi. Öğrencilerin büyük bir bölümü teneffüste silah sesini duyduklarını ve olayın yaşadığı sınıftaki tüm öğrencilerin şoka girmiş halde ağladığını ifade etti.



