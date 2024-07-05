Öğrencisiyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan öğretmen mahkemede gözyaşlarına boğuldu! "Ben bir şey yapmadım"

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Manchester kentinde öğretmenlik yapan 30 yaşındaki Rebecca Joynes isimli bir kadın geçtiğimiz yıllarda öğrencilerine yönelik taciz iddialarının gündeme gelmesinden sonra manşetlerdeki yerini almıştı. Hakkındaki soruşturma devam eden Joynes reşit olmayan iki erkek öğrencisiyle ilişkiye girmek ve onlardan birinin çocuğunu doğurmakla suçlanarak altı buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

MAHKEMEDE DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Telegraph'ın haberine göre, mahkemede Joynes'in çocuklara cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ve pahalı hediyeler alarak manipüle ettiği ortaya çıktı. Çocuklardan birinin annesinin istismarı öğrenerek şikayet etmesi üzerine polis duruma el attı.

Joynes mahkeme salonunda gözyaşlarına boğularak öğretmenliğin hayalindeki iş olduğunu ve suç işlemediğini söyledi. Çocuk sahibi olduğu öğrencisinin okuldan mezun olduktan sonra ilişki yaşadıklarını ifade eden Joynes, öğretmenlikten ömür boyu men edildi.







