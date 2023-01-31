Öğretmen iş kıyafetlerinin değerlendirilmesini istedi! Bekar babaların puanları havada tutuştu

TikTok’tan öğretmenlik hayatına dair yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede tanınan Lara isimli bir kadın çalışmak için tercih ettiği kıyafetlerin değerlendirilmesini istedi. 24 yaşındaki öğretmen 16.700 bin takipçisiyle okulda tercih ettiği bir kombini göstererek fikirlerini öğrenmek istedi. Lara’nın paylaşımı kısa sürede takipçilerinden tam not aldı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medyada kullanıcılarının büyük bir bölümü ekose bir etek, uzun kollu bir tişöert ve siyah bir taytla beyaz bir tahtanın önünde dans eden öğretmenin paylaşımını kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı “Ne kadar da sevimli” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Ben bekar bir babayım” diyerek seslendi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise bu nasıl öğretmen” ifadelerini kullandı.