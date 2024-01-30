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    4. Öğretmenin sakız cezası ülkeyi karıştırdı! Sakız çiğneyen 36 öğrencisinin dudaklarını çengelli iğneyle deldi

    Öğretmenin sakız cezası ülkeyi karıştırdı! Sakız çiğneyen 36 öğrencisinin dudaklarını çengelli iğneyle deldi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    30.01.2024 13:40 | Son Güncelleme:
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    Tayland'ın Samut Prakan eyaletinin Mueang bölgesindeki bir ilkokulda öğretmenin 7 ila 8 yaşındaki 36 öğrencisine verdiği ceza çok konuşuldu. Öğrencilerinin çiğneyerek yere tükürdüğü bir sakızın üzerine bastığı için sinirlenen öğretmen, sakız çiğneyen tüm öğrencilerin dudaklarını çengelli iğne kullanarak deldi. Cezanın ortaya çıkması üzerine öğretmenin yaptığı savunma 'pes' dedirtti.

    MYNET-DIŞ HABERLER Tayland'ın Samut Prakan eyaletinin Mueang bölgesindeki bir ilkokulda çalışan ismi açıklanmayan 27 yaşındaki bir öğretmen yere tükürülen bir sakız üzerine bastıktan sonra öğrencilerinden tek tek hesap sordu. Bir öğrencinin sakızı yere tükürdüğünü itiraf etmesi üzerine öğretmen yedi ila sekiz yaşındaki 36 çocuğa ceza uyguladı.

    "ÇENGELLİ İĞNE YENİYDİ"

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    İlköğretim 3. sınıftaki her çocuğun iç dudaklarını çengelli iğne kullanarak delen öğretmen bir ebeveynin şikayeti üzerine tutuklandı. Bangkok Post'un haberine göre, öğretmen niyetinin öğrencilere sorumluluk aşılamak olduğunu iddia ederek ve çengelli iğnenin yepyeni olduğu konusunda güvence vererek bir özür mesajı paylaştı.

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