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Oğullarının ölümünden sorumlu tutulan genç kadına toplu tecavüz! Hindistan'da mide bulandıran olay

28.01.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da genç bir kadın toplu tecavüze uğradıktan sonra saçları kesildi, yüzü mürekkeple boyanarak sokaklarda dolaştırıldı. Mağdurun kız kardeşine göre böyle bir olayın yaşanmasının nedeni, mahallede yaşayan ve kadına aşık olduğunu iddia eden bir çocuk geçen yıl Kasım ayında intihar etti. İntihar eden kişinin ailesi ise olaydan bu genç kadını sorumlu tutarak 'intikam' almaya çalıştı. Kan donduran olay sonrası cinsel saldırı nedeniyle 7'si aileden olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de genç bir kadını kaçırdıkları, toplu tecavüze maruz bıraktıkları ve sokaklarda güpegündüz dolaştırdıkları gerekçesiyle 9'u kadın 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. NDTV'de yer alan habere göre, polisin yaptığı açıklamada, Shahdara ilçesindeki olaya karıştıkları bildirilen 11 kişiden 9'unun kadın olduğu belirtilerek, olayla ilgili daha fazla gözaltının yapılacağı kaydedildi.

Polis, 26 Ocak'taki olaydan mağdur kadının kocası sayesinde haberdar olduklarını söyledi. Kadının evli ve bir çocuğu olduğu belirtilirken, intihar eden kişinin tek taraflı bir ilişki içinde olduğu iddia edildi. Ancak aile bu ölümden 20 yaşındaki genç kadını sorumlu tuttu.

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TOPLU TECAVÜZ, FİZİKSEL SALDIRI

İhbar üzerine olay yerine giderek 20 yaşındaki kadını darptan kurtararak karakola götürdüklerini belirten polis, davanın aralarında toplu tecavüz, fiziksel saldırı ve cinsel saldırı dahil olmak üzere Hindistan Ceza Kanunu'nun farklı bölümleri altında ele alınacağını kaydetti.

OĞULLARININ ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTTULAR

Mağdurun kız kardeşi, mahallede yaşayan ve mağdur kadına aşık olduğunu öne süren gencin geçen yıl kasımda intihar ederek öldüğünü söyleyerek, "Ailesi, oğullarının ölümünden kız kardeşimi sorumlu tutuyor." dedi. Delhi eyaletinin siyasi lideri Arvind Kejriwal, olayı utanç verici bir eylem olarak nitelendirerek, polisin katı önlem alması gerektiğini dile getirdi.

Hindistan'da 2020'de 28 binden fazla tecavüz vakası bildirildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Hindistan
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