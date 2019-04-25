YEMEK

"Öğünlerinizi azaltarak Ramazan’a hazırlanın"

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.04.2019 11:51 | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyet Uzmanı Bahtınur Yılmaz, oruç tutarken zorluk yaşamamak için vücudu şimdiden Ramazan’a hazırlamak gerektiğini söyledi. Yılmaz, “Öğünlerinizi azaltın. Kahvaltınızı sahur, akşam yemeğinizi iftar gibi yapın” dedi.

"Öğünlerinizi azaltarak Ramazan’a hazırlanın"

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin sağlıklı yaşam için en önemli unsur olduğuna dikkat çeken İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa Beslenme ve Diyet Uzmanı Bahtınur Yılmaz, Ramazan öncesi hazırlık yapılması gerektiği uyarısında bulundu. Beslenme ve Diyet Uzmanı Bahtınur Yılmaz, “Beslenmemize her zaman dikkat etmeliyiz ancak Ramazan ayında beslenme düzenimiz normal beslenme rutinimizin dışına çıkar, uzun süre aç ve susuz kalırız. Su kayıpları, halsizlik, mide rahatsızlıkları yılın bu dönemlerinde oruç tutanlarda sık sık karşılaşılan problemlerdendir. Bu şikayetleri yaşamamak için Ramazan gelmeden hazırlık yapmalıyız, eğer şimdiden beslenmemizde değişiklikler oluşturabilirsek daha rahat oruç tutabiliriz” diye konuştu.

“Yüksek kalorili yiyecekler yalancı tokluk demek"

kalori

Ramazan’a hazırlığa öğün sayısını düşürerek başlamak gerektiğini anlatan Bahtınur Yılmaz, “2 ana, 1 ara öğün şeklinde beslenerek vücudumuzu hazırlayabiliriz. Yediğimiz yemeklerin porsiyonlarını küçültüp öğünlere çorba ile başlayıp yemekle beraber daha çok salata tüketirsek kısa sürede doyarak toplam kalori miktarını düşürmüş oluruz. Bu sürede kalorisi yüksek besinlerden mümkün olduğunca uzak durmalıyız. Daha tok tutucu, kalorisi kısıtlanmış yiyeceklere yönelebiliriz. Örneğin kızartmalar yerine ızgaralar; yağda kızartılmış sebze yemekleri yerine zeytinyağlıları tercih edebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Kahvaltıda yumurta, ceviz ve tam buğday ekmeği"

yumurta

Ramazan ayında mutlaka sahura kalkılması konusunda uyaran Yılmaz, “Ramazan’da uzun süre açlık ve susuzluk olacağı için mutlaka sahura kalkılmalı ve sahurda tok tutucu protein ağırlıklı bir kahvaltı yapılmalıdır. Oruca hazırlanırken kahvaltınızı sahur gibi düşünün: 1 adet haşlanmış yumurta (yumurtayı haşlama tercih etmek hem kalori açısından hem de tok tutuculuğu açısından önemlidir) 1-2 dilim beyaz peynir, domates-salatalık-yeşillik yağ ve tuz eklenmeden tüketilmeli, 1-2 dilim tam buğday ekmeği (tam buğday ununun glisemik indeksi düşük olduğundan beyaz una göre daha tok tutucu özelliği vardır bu sebeple tam buğday ya da çavdar tercih edilmelidir) zeytin yerine ceviz tercih ederek tuz alımımızı kısıtlayabilir, aldığımız bu sağlıklı yağ sayesinde daha tok hissedebiliriz” dedi.

“Akşam yemeğinde molalar, doygunluk hissi sağlar"

‘Ramazana günler kala akşam yemeğini de iftar gibi yapın’ diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Bahtınur Yılmaz şu tavsiyelerde bulundu:

“Bir bardak su ve bir kase çorba içtikten sonra 15-20 dakika bekleyin. Bu sürede hormonlar salgılanmaya başlayacağından doygunluk hissi artmış olacak ve ana yemek daha hafif geçirilebilecektir. Zeytinyağında pişmiş kurubaklagil-sebze veya ızgara-kendi yağında pişmiş et-tavuk-balık tercih edilebilir. Pilav-makarna gibi gruplardan çok fazla tüketilmemeli salata, cacık, yoğurt gibi yan gruplar ile daha kolay doygunluk sağlanabilir.”


İlişkiler hakkında bunları yanlış biliyormuşuz!İlişkiler hakkında bunları yanlış biliyormuşuz!
Yok satıyor! Tarifi sır gibi saklıYok satıyor! Tarifi sır gibi saklı
Her yıl milyonlarca balık bu yüzden ölüme terk ediliyor!Her yıl milyonlarca balık bu yüzden ölüme terk ediliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
oruç tutmak kolay oruç tutmak ramazandaa halsizliğe ne iyi gelir? ramazan beslenme

En Çok Okunan Haberler

Oyunculuğu bırakıp TIR şoförü olmuştu! Güzel haberi böyle duyurdu

Oyunculuğu bırakıp TIR şoförü olmuştu! Güzel haberi böyle duyurdu

'Bugünkü aklım olsa aynı tepkileri vermezdim'

'Bugünkü aklım olsa aynı tepkileri vermezdim'

Kırmızıları çıkardıktan sonra plajı yaktı!

Kırmızıları çıkardıktan sonra plajı yaktı!

Özel mesaj attığı konuşuluyordu! Dilan çok kızdı

Özel mesaj attığı konuşuluyordu! Dilan çok kızdı

Tüyleri diken diken eden itiraf!

Tüyleri diken diken eden itiraf!

Yusuf Güney'e Atilla Taş’tan tepki: Mutluyum!

Yusuf Güney'e Atilla Taş’tan tepki: Mutluyum!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arjantin soslu tavuk sarma dürüm, yok satıyor

Yok satıyor! Tarifi sır gibi saklı

Her yıl milyonlarca balık bu yüzden ölüme terk ediliyor!

Her yıl milyonlarca balık bu yüzden ölüme terk ediliyor!

Dünyanın en acı biberi! Elle bile dokunulmuyor

Dünyanın en acı biberi! Elle bile dokunulmuyor

Sadece bir fincan için ve kısa sürede derin uykuya geçin!

Sadece bir fincan için! Kısa sürede uykuya dalın

Balık pişirmeden önce bu haberi muhakkak okumalısınız!

Balık pişirmeden önce bu haberi muhakkak okumalısınız! Tavaya yapışmaması için...

Uzmanlar uyardı: Tedavi amaçlı kullandığınız bitkiler...

Uzmanlar uyardı: Tedavi amaçlı kullandığınız bitkiler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.