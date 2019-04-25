"Öğünlerinizi azaltarak Ramazan’a hazırlanın"

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin sağlıklı yaşam için en önemli unsur olduğuna dikkat çeken İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa Beslenme ve Diyet Uzmanı Bahtınur Yılmaz, Ramazan öncesi hazırlık yapılması gerektiği uyarısında bulundu. Beslenme ve Diyet Uzmanı Bahtınur Yılmaz, “Beslenmemize her zaman dikkat etmeliyiz ancak Ramazan ayında beslenme düzenimiz normal beslenme rutinimizin dışına çıkar, uzun süre aç ve susuz kalırız. Su kayıpları, halsizlik, mide rahatsızlıkları yılın bu dönemlerinde oruç tutanlarda sık sık karşılaşılan problemlerdendir. Bu şikayetleri yaşamamak için Ramazan gelmeden hazırlık yapmalıyız, eğer şimdiden beslenmemizde değişiklikler oluşturabilirsek daha rahat oruç tutabiliriz” diye konuştu.

“Yüksek kalorili yiyecekler yalancı tokluk demek"

Ramazan’a hazırlığa öğün sayısını düşürerek başlamak gerektiğini anlatan Bahtınur Yılmaz, “2 ana, 1 ara öğün şeklinde beslenerek vücudumuzu hazırlayabiliriz. Yediğimiz yemeklerin porsiyonlarını küçültüp öğünlere çorba ile başlayıp yemekle beraber daha çok salata tüketirsek kısa sürede doyarak toplam kalori miktarını düşürmüş oluruz. Bu sürede kalorisi yüksek besinlerden mümkün olduğunca uzak durmalıyız. Daha tok tutucu, kalorisi kısıtlanmış yiyeceklere yönelebiliriz. Örneğin kızartmalar yerine ızgaralar; yağda kızartılmış sebze yemekleri yerine zeytinyağlıları tercih edebiliriz” ifadelerini kullandı.