Geçtiğimiz hafta Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin, 4 yıllık beraberliklerini bitirdikleri iddiası ortaya çıkmıştı. İkili yaptıkları bir açıklamayla bu iddiayı doğrulamıştı. Oğuzhan Koç, ayrılık sonrası ilk defa görüntülendi.

"KONUŞMAYACAĞIM"

Oğuzhan Koç, basın mensuplarının ayrılıkla ilgili sorularına "Teşekkür ederim ama bu konu hakkında konuşmayacağım." yanıtını verdi. Sorulan sorulardan rahatsızlık duyan Koç, hızlıca uzaklaştı.

AYRILIK AÇIKLAMASI

Çift ayrılık açıklamasını sosyal medya hesaplarında yayınlamıştı. İşte o açıklama...

"Bugünlerde aklımız, kalbimiz, hepimizin güvenliği için mücadele eden Kahraman Mehmetçiğimiz'le. Onların yuvalarına sağ salim dönmelerinden daha önemli bir gündem olamaz. Ülke olarak geçirdiğimiz bu yoğun ve hassas günleri düşünerek gündemi meşgul etmemek için sessiz kalmaya çok dikkat ettik. Ancak ilişkimizin bitişi sonrasında medyada yer alan ve gerçeği yansıtmayan haberlerle ilgili ilk ve son kez bir açıklama yapmak zorunda kaldık. 4 yıl önce sevgi ile başladığımız ve birbirimize karşı hiç bir insani hata yapmadan sürdürdüğümüz ilişkimizi dostça ve saygıyla bitirme kararı aldık. Bu kararımıza ve sonrasında yaşayacağımız sürece herkesin saygı ve hassasiyetle yaklaşacağına inanıyoruz." (gecce)

