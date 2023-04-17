Oğuzhan Koç şaşkın! Demet Özdemir iddiası: 'Senin paran, benim param...'

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in şaalı düğününden 8 ay sonra boşanma kararı alması herkesi şoke etti. Çiftin ayrılık nedenleri hâlâ merak edilirken Söylemezsem Olmaz'da, Bircan Bali'den ilginç iddialar geldi.

Bircan Bali, Oğuzhan Koç'un yakın çevresine "Benim karıma ne oldu? Bu evlilik neden bitti ben anlamıyorum?" dediğini iddia etti.

Ayrıca çiftin bir evin içine girince kişilik çatışması yaşadığını ve para mevzularını çok konuştuklarını iddia eden Bali "Senin paran, benim param mevzunu Demet çok yapmış. Çok çok para konuşmuş" iddiasında bulundu.

15 MİLYON'A EV ALMIŞLARDI

İkilinin, evliliğinde kriz olmadan hemen önce Alaçatı'dan 15 milyon TL'ye ev aldığı ortaya çıktı. İkilinin mal bölüşümünü ve düğün takılarını nasıl paylaşacağı da henüz bilinmiyor.

Özdemir yaşadıkları gerilim sonrası evden hiçbir şey almadan bekar evine gitmişti.



