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Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir evleniyor mu? Ünlü çiftten sürpriz haber! Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir ne zaman evlenecek?

14.02.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magazin gündeminde sıklıkla yer alan ve yaklaşık olarak 2 senedir aşk yaşayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinden güzel bir haber geldi. Sevgililer Günü'nde evlilik yolunda önemli bir adım atan çiftin evlenip evlenmeyeceği merak edildi. Peki Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir evleniyor mu?

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir evleniyor mu? Ünlü çiftten sürpriz haber! Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir ne zaman evlenecek?

Daha önce yaz aylarında aşklarına yelken açan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde ilişkilerine son vermişt. Fakat sonrasında yeniden bir araya gelmişlerdi. Kısa süreli ayrılığın sonrasında ilişkilerine bir şans daha vermiş olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan sürpriz haber geldi.

OĞUZHAN KOÇ VE DEMET ÖZDEMİR EVLENİYOR MU?

Son gelişmelere göre Oğuzhan Koç, hazırladığı sürpriz organizasyonla Demet Özdemir'e evlenme teklif etti. Sakiler'in "Dünyadan Uzak" şarkısıyla eşliğinde yapılan evlilik teklifine ünlü oyuncu Demet Özdemir ise "Evet" dedi.

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AYRILIK SEBEBİ KISKANÇLIK MIYDI?

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un ayrılık sebebinin kıskançlık olduğu iddia ediliyordu. Şükrü Özyıldız ile Demet Özdemir'in beraber rol aldıkları filmde sevişme sahnelerinin ayrılığı getirdiği ortaya çıkmıştı.


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Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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