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Okan Bayülgen’e 'gerizekalı' soruşturması! İfade verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2020 11:48 | Son Güncelleme

Youtuber Muhammet Çumanoğlu Okan Bayülgen’in kendisine “Gerizekalı” dediğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Şikayetin ardından Bayülgen şüpheli olarak ifade verdi.

Okan Bayülgen’e 'gerizekalı' soruşturması! İfade verdi

Sunucu Okan Bayülgen, "Uykusuzlar Kulübü" adlı televizyon programında, Youtuber Muhammet Çumanoğlu'nun bir videosunu yayınlayıp "gerizekalı" dediği iddiasıyla, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Youtuber Muhammet Çumanoğlu, sunucu Kaan Okan Bayülgen ve Bayülgen’in program yaptığı televizyon kanalı hakkında, "hakaret" suçu ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na muhalefetten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, Çumanoğlu’nun dijital ve sosyal medya pazarlama yöneticiliği sertifikası ile ilişki koçluğu sertifikaları olduğu, Youtube’de özellikle kadın erkek ilişkileri üzerine çektiği videolarını yayınladığı 2 ayrı kanalı bulunduğu belirtildi.

Şüpheli Bayülgen’in, "Uykusuzlar Kulübü" adlı televizyon programında, Çumanoğlu’nun videolarından birinin bir kısmını yayınlayıp, dalga geçerek hakaret ettiği iddia edilen dilekçede, "Bu program kendi normal zamanında yayınlandığı gibi programın Youtube kanalında da yayınlanmıştır. Bu durum kitap yazma çalışması yürüten ve uzmanlaştığı bu alanda iş yeri açmayı planlayan müvekkili rencide etmesinin yanı sıra çok zor durumda bırakmıştır. Bu söylem ve eylemler müvekkilin, çevresinde ve Youtube kanalındaki aboneleri karşısında küçük düşmesine neden olmuştur. Gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasını talep ederiz" denildi.

Suç duyurusu işleme koyan soruşturma savcılığı, Okan Bayülgen’' ifadeye çağırdı.
"Şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan Okan Bayülgen, haftalık olarak "Uykusuzlar Kulübü" adlı adlı programı sunduğunu ve müştekiyi tanımadığını söyledi.

'GENEL BİR TANIMLAMA YAPTIM'

Bayülgen, programda ekibi aracılığıyla sosyal medya ve ulusal medya üzerinden tespit edilen videolar hakkında yorumlarda bulunduğunu anlatarak, "Müştekinin yayınladığı ve benzeri videolar çeken kişilerle ilgili program sırasında tanımlama yaptım. Sosyal medya üzerinden duygusal ilişkiler ve aşk üzerine yorumlar yapıp görüşlerini sunan, ahkam kesen kişiler hakkında ‘gerizekalı’ ibaresini kullandım. Bu ifadenin müşteki ile ilişkisi olmadığı, programın yayın akışından anlaşılacaktır. Genel bir tanımlama yaptım. Şahsın videosu bu sırada yayınlanmaktaydı. Tanımlamam genel ve soyuttur. Müştekiye yönelik değildir. Suç kastım da yoktur. Hakkımda takipsizilik kararı verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Savcılık, şüpheli Bayülgen’in üzerine atılı suçun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle, soruşturma dosyasını Uzlaştırma Savcılığı’na gönderdi.

Tarafların uzlaşıp uzlaşmayacağı ya da Bayülgen hakkında dava açılıp açılmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. '(AA)

11:40
var mı bilmiyorum ama

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Anahtar Kelimeler:
Okan Bayülgen, Muhammet Çumanoğlu,

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