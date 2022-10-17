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  4. Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk Paris'te önce butikler açtı sonra ev aldı! Evin ve butiğin değeri ortaya çıktı

Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk Paris'te önce butikler açtı sonra ev aldı! Evin ve butiğin değeri ortaya çıktı

17.10.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un modacı eşi Nihan Buruk Paris'e yerleşti. Paris'te 2 butiği olan Burak bir butik daha açarak ticarette yerini sağlamlaştırıyor. 2 milyon Euro'ya bir daire de satın alan Okan Buruk'un eşinin son butiğinin değeri de dudak uçuklatıyor.

Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk Paris'te önce butikler açtı sonra ev aldı! Evin ve butiğin değeri ortaya çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sezon stresiyle boğuşurken karısı ise ticaretle uğraşıyor. Okan Buruk'un modacı eşi Nihan Buruk, geçtiğimiz sene Paris'e taşınmıştı. İddialara göre Nihan Buruk burada işleri büyüttü.

Oğluyla bir süredir Fransa'da olan Buruk, Takvim'in haberine göre; modanın kalbi Paris'te açtığı iki ayrı butikle de ticaret hayatına hızlı bir giriş yaptı.

Nihan Buruk'un elbise fiyatlarının ortalama 400 Euro olduğu ve kadın/erkek giyim ile takı sattığı markası, büyük ilgi gördü.

DAİRE VE YENİ BUTİĞE YATIRIM

İşler iyi gidince yatırımlarını attıran Nihan Buruk, yaklaşık değeri 36 milyon TL olan ve Paris'in Saint-Gervais bölgesindeki üçüncü butiğini özenle dekore ettiriyor.

Okan Buruk'un eşi ayrıca Paris'ten 2 milyon Euro'ya bir daire satın aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Modacı moda
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