Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk Paris'te önce butikler açtı sonra ev aldı! Evin ve butiğin değeri ortaya çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sezon stresiyle boğuşurken karısı ise ticaretle uğraşıyor. Okan Buruk'un modacı eşi Nihan Buruk, geçtiğimiz sene Paris'e taşınmıştı. İddialara göre Nihan Buruk burada işleri büyüttü.

Oğluyla bir süredir Fransa'da olan Buruk, Takvim'in haberine göre; modanın kalbi Paris'te açtığı iki ayrı butikle de ticaret hayatına hızlı bir giriş yaptı.

Nihan Buruk'un elbise fiyatlarının ortalama 400 Euro olduğu ve kadın/erkek giyim ile takı sattığı markası, büyük ilgi gördü.

DAİRE VE YENİ BUTİĞE YATIRIM

İşler iyi gidince yatırımlarını attıran Nihan Buruk, yaklaşık değeri 36 milyon TL olan ve Paris'in Saint-Gervais bölgesindeki üçüncü butiğini özenle dekore ettiriyor.

Okan Buruk'un eşi ayrıca Paris'ten 2 milyon Euro'ya bir daire satın aldı.

