Okey masasından atılan Müge Anlı Sinan Akçıl ile ortak oldu! Okey paylaşımı

Müge Anlı ve Sinan Akçıl okey masasında ortak oldu. Beraber okeye oturan ikili sosyal medyada da paylaşım yaptı. Müge Anlı daha önce okey ve tavla oynamayı çok sevdiğini de açıklamıştı.

Müge Anlı paylaşımında "Kazanmak iyidir ve teşekkürler ortağıma" dedi.

Müge Anlı canlı yayında telefonundan zaman zaman okey ve tavla oynadığını anlatmıştı. Anlı o açıklamasında "Ben oynuyorum tavla ve okey internette. Bir yazışmalar var, millet birbirlerine telefon numaralarını veriyorlar inanamazsınız. Ben geçen birine yazdım 'Hanımefendi nasıl güvenip de telefon numaranızı paylaşıyorsunuz?' dedim. Beni okey masasından attılar. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış" ifadelerini kullanmıştı.

