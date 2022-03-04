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  4. Okey masasından atılan Müge Anlı Sinan Akçıl ile ortak oldu! Okey paylaşımı

Okey masasından atılan Müge Anlı Sinan Akçıl ile ortak oldu! Okey paylaşımı

04.03.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı canlı yayında online okey ve tavla oynadığını söyleyerek yaşadığı bir olayı anlatmıştı. Müge Anlı okey masasında yaptığı hareketten sonra oyundan atıldığını da söylemişti. Anlı son olarak kendine Sinan Akçıl'ı ortak etti.

Okey masasından atılan Müge Anlı Sinan Akçıl ile ortak oldu! Okey paylaşımı

Müge Anlı ve Sinan Akçıl okey masasında ortak oldu. Beraber okeye oturan ikili sosyal medyada da paylaşım yaptı. Müge Anlı daha önce okey ve tavla oynamayı çok sevdiğini de açıklamıştı.

Müge Anlı paylaşımında "Kazanmak iyidir ve teşekkürler ortağıma" dedi.

Ekran Alıntısı

Müge Anlı canlı yayında telefonundan zaman zaman okey ve tavla oynadığını anlatmıştı. Anlı o açıklamasında "Ben oynuyorum tavla ve okey internette. Bir yazışmalar var, millet birbirlerine telefon numaralarını veriyorlar inanamazsınız. Ben geçen birine yazdım 'Hanımefendi nasıl güvenip de telefon numaranızı paylaşıyorsunuz?' dedim. Beni okey masasından attılar. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Sinan Akçıl
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