Okey oyunu nasıl indirilir?

Diziliş l Her oyuncu elindeki 14 adet taşı 5-3-3-3 ya da 4-4-3-3 setler halinde dizmeye çalışır. l Bu setler, farklı renkten oluşan aynı sayılardan ya da aynı renkli sıralı sayılardan oluşur. l Çift bitebilmek için aynı renk ve sayılı olan taşlardan 7 çift dizilmelidir.

KLASİK OKEY NASIL OYNANIR? Düz okey olarak da bilinen klasik okey, 4 kişiyle oynanır. Oyunu kazanmak için; elinizdeki taşları kurallar dahilinde dizdikten sonra fazlalık taşınızı masaya atıp bitmeniz gerekir. Oyun başlangıcında her oyuncuya 14 ve oyunu başlatacak kişiye 15 adet olacak şekilde taşlar dağıtılır. Kalan taşlar kapalı biçimde masanın ortasına konur. Her oyun başlangıcında bir adet taş belirlenir. Bu taşa gösterge denir.

101 OKEY NASIL OYNANIR? 101 okey, klasik okeye göre biraz daha karmaşık olup daha çok hesaplama gerektirir. 101 okeyde elinizdeki 21 taşı, değeri en az 101 edecek şekilde dizip masaya açarak bütün taşlarınızı bitirmeniz gerekir. Her oyuncuya 21 ve oyunu başlatacak kişiye 22 taş olmak üzere taşlar dağıtılır. Kalan taşlar kapalı bir şekilde masaya konur. Klasik okeydeki gibi gösterge belirlenir. Göstergeden sonraki taş okey olur.

Okey Taşı l Oyun başında belirlenen gösterge taşından sonraki taş okey olur. Örneğin gösterge sarı 3 ise okey sarı 4 olur. l Okey bir nevi joker işlevi görür ve her taşın yerine kullanılabilir.

Oyun Döngüsü l Oyun, soldan sağa doğru döner. Oyunu başlatan oyuncu, elindeki fazlalık taşı sağındaki oyuncuya atar. l Her sırası gelen oyuncu, solundaki kişinin attığı taşı alabilir ya da ortadan farklı bir taş çekebilir. Sırası gelen oyuncular, aynı işlemi uygulamaya devam eder.

Oyunu Bitirme l Elindeki taşları 101 edecek şekilde dizip masaya açan oyuncu bitmiş sayılmaz. Bir oyuncu, bütün taşlarını masada açılı halde olan setlere ekleyebilirse bitmiş sayılır. l Katlamasız oyunlarda elindeki setleri en az 101'e tamamlayan her oyuncu elini açabilir ve kalan taşlarını daha önceden açılmış olan masadaki setlere ekleyebilir. l Katlamalı oyunlarda ise oyuncuların ellerini açabilmeleri için; ellerindeki setlerin en az, en son elini açan kişinin puanı kadar olması gerekir. Yani bir oyunda ilk kez elini açan kişinin setlerinin toplamı 110 ise, diğer oyuncuların ellerini açabilmeleri için ellerinin en az 111 olması gerekir. l Yalnızca ellerini masaya açabilen oyuncular açılı halde bulunan setlere ekleme yapabilirler.

Klasik ve 101 okey oyunları temel olarak bu kurallar üzerinden oynanır. Bu okey türlerinin başka detayları ve oyun pratikleri olsa da bunları oynarken daha kolay öğrenirsiniz. Şimdilik bu bilgileri öğrendiyseniz okey oyununu internet üzerinde oynamanın avantajlarını inceleyebiliriz.

ÇEVRİMİÇİ OKEY OYNAMANIN AVANTAJLARI NELER?



l Her el bütün taşları toplama ve dağıtma zahmetinden kurtulursunuz.

l Özellikle 101 okey oynarken elinizdeki taşları hesaplamak yorucu olur. Çevrim içi 101 okey sayesinde eliniz otomatik olarak hesaplanır.

l Çevrim içi okeyi internet bağlantısı bulunan her yerde oynayabilirsiniz. Konforlu ve rahat bir şekilde okey oynamanın tadını çıkarırsınız.

l Eğer okey oynamak için gerekli kişi sayısına ulaşamazsanız çevrim içi okey sayesinde anında yüz binlerce gerçek kişiye karşı oyuna katılabilirsiniz.

l Çevrim içi okey, bekleme süresini azaltır. Her oyuncu, kendisine ayrılan belli bir süre içerisinde oynamalıdır.

Okey oynamak için temel bilgileri öğrendikten sonra çevrim içi okeyle bu bilgileri rakiplerinize karşı kullanmaya hazırsınız! Çanak Okey ve 101 Çanak Okey oyunlarımız sayesinde birçok oyun içi ayrıcalıktan faydalanabilir ve son derece gerçekçi okey keyfini deneyimleyebilirsiniz.