Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

53 yaşındaki karizmatik oyuncu Oktay Kaynarca Instagram hesabından yaptığı paylaşımla çocuk sahibi ebeveynleri sosyal medya konusunda uyardı. Gün geçtikçe hayatımızın bir parçası haline gelen sosyal medya konusuna dikkat çeken Oktay Kaynarca, kendi adı kullanılarak 17 yaşındaki bir kızın dolandırıldığını da açıkladı.

Kanal D 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Kaynarca, "'Biri benim adımı kullanarak 17 yaşında genç bir kızı kandırmış ve bu kızımız da o kişiyle buluşmaya gitmiş. Kendisini meşhur edeceğini söylemiş, tanışmak istediğini söylemiş. Konu netleşmeden isim vermek istemiyorum, olaydan sonra haberimiz oldu ve o kızımızla konuştuk."

" 'Sen 17 yaşında bir kızsın nasıl böyle bir şeye kanarsın?' diye sordum cevap olarak 'Boşluğuma geldi' dedi."

MUTLAKA TAKİP ETMELİYİZ

"Sosyal medya mecrasından her gördüğünüz şeyi en az üç kere kontrol etmeden inanmayın. Çocuklarımızın ne seyrettiğini hangi siteye girdiğini mutlaka takip etmek zorundayız. Bu konuda geri dönülemez şeyler yaşanabilir.'' şeklinde konuştu.