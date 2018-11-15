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Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.11.2018 14:13 | Son Güncelleme

Atv'de yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Oktay Kaynarca, Kanal D'deki 2. Sayfa programına telefonla bağlanıp çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kaynarca, ayrıca sosyal medya hesabından dolandırıcılıklara dikkat çekti ve çocuk sahibi ebeveynleri sosyal medya konusunda uyardı.

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

53 yaşındaki karizmatik oyuncu Oktay Kaynarca Instagram hesabından yaptığı paylaşımla çocuk sahibi ebeveynleri sosyal medya konusunda uyardı. Gün geçtikçe hayatımızın bir parçası haline gelen sosyal medya konusuna dikkat çeken Oktay Kaynarca, kendi adı kullanılarak 17 yaşındaki bir kızın dolandırıldığını da açıkladı.

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Kanal D 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Kaynarca, "'Biri benim adımı kullanarak 17 yaşında genç bir kızı kandırmış ve bu kızımız da o kişiyle buluşmaya gitmiş. Kendisini meşhur edeceğini söylemiş, tanışmak istediğini söylemiş. Konu netleşmeden isim vermek istemiyorum, olaydan sonra haberimiz oldu ve o kızımızla konuştuk."

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" 'Sen 17 yaşında bir kızsın nasıl böyle bir şeye kanarsın?' diye sordum cevap olarak 'Boşluğuma geldi' dedi."

MUTLAKA TAKİP ETMELİYİZ

"Sosyal medya mecrasından her gördüğünüz şeyi en az üç kere kontrol etmeden inanmayın. Çocuklarımızın ne seyrettiğini hangi siteye girdiğini mutlaka takip etmek zorundayız. Bu konuda geri dönülemez şeyler yaşanabilir.'' şeklinde konuştu.

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Ayrıca sosyal medya hesabından da bir yazı paylaşan Kaynarca, ''Gerekli gördüğüm üzere söylemek gerekir ki; sosyal medya hayatımızın bu kadar içinde ve neredeyse artık bir parçamız gibi olsa da aslında çok dikkatli olunması gereken tehlikeli de bir mecradır. Sahte hatta gerçek hesaplardan her türlü kötü niyetli insanların her türlü zarar verecek girişimlerini duyuyor görüyor bizzat yaşıyoruz. Lütfen kendiniz de dahil özellikle çocuklarınızın her türlü girişime maruz kalabileceğini unutmayın. Çocuklarınızın kimlerle konuştuğunu kontrol edin, size yazılan söylenen şeylerin sağlamasını yapmadan inanmayın, özellikle tanımadıklarınızın çağırdığı yerlere gitmeyin, zorunluysanız tek gitmeyin. Dikkat dikkat dikkat!'' dedi.


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