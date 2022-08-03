Okulda skandal: 13 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Hamile kalınca cezası ertelendi

13 yaşındaki bir öğrencisiyle üç yıl boyunca cinsel ilişkiye giren bir öğretmen, daha yeni doğum yaptığı için kısa bir hapis cezasına çarptırıldı. 60 günlük cezasını çektikten sonra 10 yıl şartlı tahliy edilecek olan öğretmen, çıkartıldığı mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etti. Öğrencisiyle 3 yıldır devam eden ilişkilerinin olduğunu söyleyen kadının 60 günlük hapis cezası ise bebeğinin doğumundan sonrasında ertelendi.

BEBEĞİN BABASI BAŞKA BİR KİŞİYMİŞ

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde bulunan Tomball Bağımsız Okul Bölgesi’nde öğretmenlik yapan Marka Bondie isimli bir kadın 13 yaşındaki öğrencisiyle 3 yıl boyunca ilişki yaşadı. Suçunu itiraf eden kadının hapis cezası yakında zamanda doğum yapacağı için bebeğini kucağına almasından sonrasına ertelendi. Yetkililer yerel haber kaynaklarına bebeğin babasının öğrencisinden başka bir kişi olduğunu söyledi.

ÖĞRENCİSİNİN TACİZ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Mahkeme belgelerine göre, uygunsuz ilişki geçen yıl Bodine'nin Tomball Intermediate School'daki okul müdürüne eski bir öğrenci tarafından taciz edildiğini bildirmesinden sonra ortaya çıktı. Bodine müdüre, o sırada 13 yaşındaki çocuğun kendine zarar vermekle tehdit ettiğini ve onun özel fotoğraflarına ve manipüle edilmiş görüntülerine eriştiğini söyledi.

Müfettişler, hem Bodine'nin hem de çocuğun telefonunda yapılan aramada, birbirlerine gönderdikleri müstehcen mesajlara ve görüntülere ulaştı. Öğrenci polise verdiği ifadesinde öğretmeniyle bir çevrimiçi oyun sırasında arkadaş olduklarını ve birbirlerine fotoğraf göndermeye başladıklarını anlattı. İkili öğrenci 13 yaşındayken ilişkiye başladıklarını ve 16 yaşına kadar da devam ettiklerini dile getirdi.



