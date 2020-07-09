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Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk, "Okullar açılacak mı" sorusuna yanıt verdi

EĞİTİM HABERLERİ  | 09.07.2020 11:53 | Son Güncelleme

Yaz tatilini geçiren öğrencilerin en çok merak ettiği soruların başında, okullar ne zaman açılacak, geliyor. Koronavirüs süreci nedeniyle eğitimin olumsuz etkilenmesi, okullar eylülde açılır mı, sorusunu beraberinde getirirken, beklenen açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptı. Çocukların eğtim hakkı olduğunu söyleyen Selçuk, okullar ne zaman açılacak, sorusuna yanıt verdi.

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk, "Okullar açılacak mı" sorusuna yanıt verdi

Yeni koronavirüs pandemisi devam ederken öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği soruların başında, okullar ne zaman açılacak, geliyordu. Mart ayından bu yana geçen sürede eğitim faaliyetlerinin EBA TV üzerinden sürdürülmesi nedeniyle öğrenciler, yeni dönemde okullar açılacak mı diye merak ediyordu. Bu konuda beklenen açıklama en yetkili kişiden, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.

Okullar ne zaman açılacak?

Okullar açılacak mı, sorusuna beklenen yanıt Bakan Selçuk'tan geldi. Çocukların eğitim hakkı olduğu ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların sağlığının çok önemli olduğunu ve velilerin gerekli tedbirleri alacaklarından emin olmasını istedi.

Okulların açılışına ilişkin Bilim Kurulu'nun verilerini dikkate alacaklarını belirten Bakan Selçuk, "Şartlar elverişli olursa 31 Ağustos'ta okulları açarız. Bir süre daha açmama yönünde tavsiye verilirse uzaktan eğitime hazırız. Karma eğitim modeli için de hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

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