Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk, "Okullar açılacak mı" sorusuna yanıt verdi

Yeni koronavirüs pandemisi devam ederken öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği soruların başında, okullar ne zaman açılacak, geliyordu. Mart ayından bu yana geçen sürede eğitim faaliyetlerinin EBA TV üzerinden sürdürülmesi nedeniyle öğrenciler, yeni dönemde okullar açılacak mı diye merak ediyordu. Bu konuda beklenen açıklama en yetkili kişiden, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.

Okullar ne zaman açılacak?

Okullar açılacak mı, sorusuna beklenen yanıt Bakan Selçuk'tan geldi. Çocukların eğitim hakkı olduğu ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların sağlığının çok önemli olduğunu ve velilerin gerekli tedbirleri alacaklarından emin olmasını istedi.

Okulların açılışına ilişkin Bilim Kurulu'nun verilerini dikkate alacaklarını belirten Bakan Selçuk, "Şartlar elverişli olursa 31 Ağustos'ta okulları açarız. Bir süre daha açmama yönünde tavsiye verilirse uzaktan eğitime hazırız. Karma eğitim modeli için de hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

