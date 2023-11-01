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Okullarda yeni tehlike şoke etti! Sosyal medyada itiraf sayfaları açıyorlar…

01.11.2023 08:04 | Son Güncelleme:
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Okullarda öğrencilerin karşı karşıya zorluklara bir yenisi daha eklendi. Akran zorbalığı bu sefer kendisini sosyal medyada gösterdi. Öğrenciler okulları adına acıktıkları itiraf sayfalarında arkadaşları hakkında gizli bilgileri paylaşmaya başladı. Sosyal medyada ilkokuldan liseye kadar birçok okul adına itiraf sayfalarının olduğu ortaya çıktı. İtiraf sayfaları ile ilgili uzmanlardan uyarı geldi. İşte detaylar…

Okullarda yeni tehlike şoke etti! Sosyal medyada itiraf sayfaları açıyorlar…

Okullarla ilgili yeni tehlikenin adı sosyal medyadaki itiraf sayfaları oldu. Eğitimin en önemli sorunlarından biri olan akran zorbalığı sosyal medya üzerinden de yapılıyor. Öğrenciler sosyal medya siteleri üzerinden okulları adına "'itiraf sayfaları'' açıyor. Bazı sayfalarda daha masum ve zararsız paylaşımlar yapılsa da çoğunda öğrenciler birbirleri hakkında yalan yanlış bilgiler paylaşıyor, özel hayatlar ifşa ediliyor. Hatta bazılarında gizlice çekilmiş fotoğraflar bile yayınlanıyor. Bu sayfalarda yayınlanan dedikodular nedeniyle binlerce öğrenci zorbalığa uğruyor.

ANONİM HESAP AÇILIYOR

Altınbaş Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Çakıroğlu, yaptığı konuşmada son zamanlarda yaşanan siber zorbalık vakalarıyla çok sık karşılaştıklarına dikkat çekti. Çakıroğlu, son dönemde gençler arasında yeni yeni ortaya çıkan itiraf sayfalarının da bir siber zorbalık türü olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

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Bu itiraf sayfalarıyla anonim bir hesaptan, hedef alınan çocuğun sınıftaki diğer arkadaşları ile ilişkili her türlü paylaşımı, sırları, özel bilgilerinin paylaşıldığı bir ortam yaratıldığını söyledi. Buralarda hedef seçilen kişileri korkutmaya, kızdırmaya ya da utandırmaya yönelik içeriklerin paylaşıldığını anlatan Çakıroğlu "Örneğin sosyal medyada bir kişi hakkında yalanlar yaymak ya da utandırıcı fotoğraflar yayınlamak, mesajlaşma platformlarından incitici mesajlar ya da tehditler yollamak, başka birinin kimliğiyle başkalarına kötü mesajlar göndermek en yaygını" diyerek aileleri ve okulları daha dikkatli olmaya davet etti.

AİLELER NE YAPMALI

Sabah’ın haberine göre; itiraf sayfalarında çocukları paylaşılan aileler, ne yapacaklarını bilmiyor. Öncelikle okul yönetimiyle iletişime geçilmeli. Paylaşan kişiler belirlenerek paylaşımların silinmesi konusunda destek alınmalı. Ancak bu mümkün değilse aile hukuki yollara başvurabilirler. Çakıroğlu ''Sınır ve güvenlik sorunları oluşmaya başlıyor. Karşıda kim var, nelere ulaşabilir gibi birçok güvenlik açığı oluşuyor ve bu kontrol edilemez bir durum. Yaş küçüldükçe daha da tehlikeli bir hal alıyor. Kontrolsüz fotoğraf ve video içeriği paylaşımları çocukların ve gençlerin hayat boyu başlarına bela olma riski taşıyor. Zira bir içeriğin, internete düştüğü andan itibaren artık geri döndürülemediğini biliyoruz" diye konuştu.

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