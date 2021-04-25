HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Okulun Whatsapp grubunda Atatürk'e hakaret etmişti! Gözaltına alındı

Okulun Whatsapp grubunda Atatürk'e hakaret etmişti! Gözaltına alındı

25.04.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bir okulun mesajlaşma uygulaması Whatsapp'taki öğrenci grubunda Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Okulun Whatsapp grubunda Atatürk'e hakaret etmişti! Gözaltına alındı

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, yaptığı yazılı açıklamada, basın yayın kuruluşlarında yer alan "Okulun öğrenci grubunda Mustafa Kemal'e çirkin saldırı" haberine konu olan olayla ilgili şüpheli F.G. hakkında Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Zanlıya yönelik "5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar" kapsamında soruşturma başlatıldığını, Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şüphelinin Sarayönü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını belirten Solmaz, zanlının adli işlemleri sonrasında mevcutlu olarak Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceğini, Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

6a7ea775-0d23-4362-8eec-bc0e0f6abea3

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Sahura bando ve mehter takımıyla uyanıyorlarSahura bando ve mehter takımıyla uyanıyorlar
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Konya Mustafa Kemal Atatürk

En Çok Okunan Haberler

Gözler kabineye çevrildi! "Bayramda tam kapanma"

Gözler kabineye çevrildi! "Bayramda tam kapanma"

Kızının mayosunun fiyatı da olay oldu

Kızının mayosunun fiyatı da olay oldu

Bakan Soylu ile Barış Atay arasında polemik

Bakan Soylu ile Barış Atay arasında polemik

Bakın kimmiş ve ne için dışarı çıkmış

Bakın kimmiş ve ne için dışarı çıkmış

Eski rol arkadaşına büyük jest

Eski rol arkadaşına büyük jest

Basıldılar! Polisi görüne arka kapıdan kaçtılar

Basıldılar! Polisi görüne arka kapıdan kaçtılar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz

İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz

Hindistan'dan dünyayı sarsan kareler!

Hindistan'dan dünyayı sarsan kareler!

Tarihin en büyük skandalı! Merkel ifade verdi

Tarihin en büyük skandalı! Merkel ifade verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.