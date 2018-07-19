Onur Akay, Antalya'da gösteri sırasında kobra yılanının ısırdığı ve Mısır'a gidip panzehiri almazsa ölecek haberleriyle gündeme gelen illüzyonist Aref Ghafouri hakkında, şaşırtan bir iddia geldi. Aref'le ilgili bir yazı yazan Akay, ünlü illüzyonisti yılan soktuğunu ama bu yılanın kobra olmadığını ve sokma şeklinin kuru ısırık yani zehirsiz olduğunu iddia etti.

"YILAN KOBRA CİNSİ DEĞİL"

Akay, Aref'in rahatsızlığı hakkında şunları söyledi: "Gösterilerinde kullandığı 'Kobra' cinsi yılanın ısırması ile gündeme gelen illüzyonist Aref Ghafouri, aslında yine akıl almaz bir sihirbazlık gösterisi ile karşımıza çıktı. Çok önemli bir kaynaktan edindiğim bilgiye göre, Aref'i yılan ısırmış ama hem kobra cinsi değil, hem de kuru ısırık.

"MISIR'DA PANZEHİR VERİLMEMİŞ"

Aref'in Mısır'da başlayan tedavi sürecinde ise, "24 tüp panzehir uygulanacağı ve 6 tüp uygulandığı, doktorların dediğine göre ise şu ana kadar yaşaması mucize çünkü panzehirin ilk 6 saat içinde uygulanması gerekiyormuş. Şu an vücudundaki bazı bölgelerde kısmi felç gözüküyor. Tedavinin sonunda geçmesini umuyoruz." şeklinde bir açıklama yapıldı. Bu açıklama ile ilgili edindiğim bilgi ise daha vahim.

Mısır'daki doktorlar sağlık durumunun iyi olduğunu görünce sadece gözlemlemekle yetinmişler. Hem panzehir verilmemiş hem de Aref'in şu an hiçbir sağlık sorunu yok, durumu ilk hastaneye gittiği gün gibi çok iyi."