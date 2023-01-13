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Olay olan karardan sonra kritik nokta ele geçirildi! Putin'in kafasındaki planlar... O isim gelince her şey değişti

13.01.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında kritik gelişmeler peş peşe gerçekleşiyor. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üç ay önce Ukrayna’daki kuvvetlerin başına geçirdiği ismi değiştirmiş ve General Gerasimov, Sergei Surovikin'in yerine gelmişti. Dikkat çeken yorumlara yol açan bu karardan sonra Rusya, Donetsk bölgesindeki kritik nokta olan Soledar şehrinin tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Açıklamada bunun, başarılı taarruzlar gerçekleştirmek adına kritik bir adım olduğunu belirtildi.

Olay olan karardan sonra kritik nokta ele geçirildi! Putin'in kafasındaki planlar... O isim gelince her şey değişti

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta birbiri ardında kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3 ay önce Ukrayna’daki kuvvetlerin başına geçirdiği ismi değiştirmişti. Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, Putin'in "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı savaşa liderlik edecek olmasıyla alakalı karar gündem yaratmıştı. Yapılan atama, Soledar’da devam eden sert çatışmalarla birlikte de değerlendiriliyordu. O şehirde son olarak kritik bir gelişme yaşandı. Şimdi, Putin'in savaşa ilişkin kafasındaki planların neler olduğu merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

"SOLEDAR ŞEHRİ TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI"

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Soledar şehrini dün tamamen kontrol altına aldıklarını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan "Gelecekte başarılı taarruzlar gerçekleştirmek için Soledar'ın alınmış olması kritik bir adım" şeklinde açıklama yapıldı.

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GERASİMOV'UN GÖREVE GELİŞİ

General Gerasimov, Putin'in kararıyla Sergei Surovikin'in yerini almıştı. General Surovikin’in göreve gelmesi sonrasındaki üç ayda Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılar yoğunlaşmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan görev değişikliğine ilişkin yapılan açıklamada, General Gerasimov atamasının “silahlı kuvvetler içindeki farklı unsurların daha organize ve etkili şekilde hareket etmesi için” yapıldığı kaydedilmişti. Bazı uzmanlar görev değişikliğini, Surovikin'in fazla güç kazanmış olabileceğinin işareti olarak değerlendirmişti.

Askeri analist Rob Lee, Twitter hesabından, “Surovikin çok güçleniyordu ve muhtemelen Putin'le konuşurken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu ve Genelkurmay Başkanı Gerasimov'u atlıyordu" değerlendirmesini paylaşmıştı.

Uzmanlar, Ukrayna güçlerinin başına getirilen General Gerasimov ile Wagner grubu lideri Prigozhin’in iyi anlaşmadığının da altını çizmişti.

Putin'den kritik karar! 3 ayda ikinci kez değişti, artık... Putin'den kritik karar! 3 ayda ikinci kez değişti, artık...

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Rusya Ukrayna Vladimir Putin Rusya Ukrayna savaşı

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