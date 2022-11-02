Olay yeri TikTok: Burunlarına sarımsak sokuyorlar! Nedeni her zamanki gibi çılgınca...

Nereden çıktığı belli olmayan birbirinden garip akımlarla gündemden düşmeye TikTok, yine bir akımla gündemde. Bu akımla ilgili videolar geçen sene paylaşılmaya başlanmıştı. Dünya çapında havaların soğumasıyla beraber hastalık sezonu da resmen açılmış oldu. Hastalık sezonunun açılmasıyla bu akım da zirveye oturdu.

BURNA SARIMSAK SOKMA

İnsanlar Tiktok hesaplarından burunlarına sarımsak soktukları videolarını paylaşıyorlar. Nedeni ise sarımsağın tıkalı burnu açacağına olan inanç.

Ancak şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu yöntem uzmanlar tarafından önerilmez.

Sadece burnunuza bir şeyler sokmak bariz nedenlerle teşvik edilmediği için değil, aynı zamanda sarımsak tahrişe neden olabileceği için.

"ZARAR VEREBİLİRSİNİZ"

Dr. Mellor, "Burnunuza bir şeyler sokmayın çünkü burnunuza zarar verebilirsiniz. 'Gidip burnundan çeşitli cisimleri aldırmak zorunda olan bir sürü çocuk var, aynı amaçla acil servise giden daha fazla yetişkine ihtiyacımız yok. Sarımsak tahriş edici bileşikler içerir. Sadece burnunuzu tahriş eder, bu da onu biraz olsun açmanıza yardımcı olabilir."



