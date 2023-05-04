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Öldüğünüzde beyninize ne oluyor? Bilimsel rapor cevap verdi: Beyaz ışık, sesler, ölen akrabalar...

04.05.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bir rapor, iki hastada gösterilen ve bilinçle ilişkili gama dalgası aktivitesi ile insanların öldükleri anda beyinlerine ne olduğunu daha derinden inceledi. Raporda şehir efsanesi haline gelen beyaz ışık, sesler ve ölen akrabaların görülmesine dair konularda ele alındı.

Öldüğünüzde beyninize ne oluyor? Bilimsel rapor cevap verdi: Beyaz ışık, sesler, ölen akrabalar...

Bilim insanları öldüklerinde insanların beyninde yaşanan durumları incelemek için yeni bir araştırma başlattı. Araştırmada ölüm döşeğindeki insanların beyaz ışık ve ölen akrabalarını gördüğü ile daha öncesinde bilmediği bazı sesler duyduğu mitleri de araştırıldı. Beyindeki elektriksel aktiviteleri bir elektroensefalogram (EEG) ile ölçülürken kalp krizi geçirdikten sonra ölen dört hastada incelenerek rapor tamamlandı.

AYNI TEPKİLERİ GÖSTERMEDİLER

Arşatırmaya konu olan hastaların dördü de komadaydı ve bitkisel hayatta makineye bağlı yaşıyorlardı. Tıbbi yardımın ötesinde oldukları belirlendiğinde ailelerinin izniyle yaşam destekleri kapatıldı ve araştırma süreci başlatıldı. Onları hayatta tutan ventilatör çıkarıldığında, hastalardan ikisinde gama dalgası aktivitesinde bir dalgalanma ile birlikte kalp hızında bir artış görüldü. Gama dalgası aktivitesinin beyindeki en hızlı aktivite olduğu kabul edilir ve bilinçle ilişkilendirilir.

Rapora göre sadece iki hastanın bilinçle alakalı durumlarında değişiklik yaşandı.Diğer iki hasta kalp atış hızında aynı artışı göstermedi ve beyin aktivitelerinde artış olmadı.

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