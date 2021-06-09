Ölen bakıcısını son kez görmek için kilometrelerce yol yürüdü

Hindistan'da "Pallattu Brahmadathan" adlı bir filin, hayatını kaybeden bakıcısını son kez görme çabası sosyal medyada gündem oldu. Hindistan’ın Kerala eyaletinde yer alan Kottayam kentinde geçtiğimiz hafta, kanserle mücadele eden fil bakıcısı Damodaran Nair’in hayatını kaybetmesinin ardından Nair’in cenazesi, arkadaşları ve ailesinden oluşan bir grup tarafından krematoryuma taşındı.

24 KİLOMETRE YOL YÜRÜDÜ

Fil, bakıcısını son kez görmek ve bakıcısına veda etmek için aile üyeleriyle birlikte kavurucu sıcakta 24 kilometre yol yürüdü. Brahmadathan’ın hortumuyla Nair’in vücuduna dokunduğu anlar ise, krematoryumda bulunanları gözyaşlarına boğdu.

Duygu dolu anlar ise çevrede bulunanların telefon kameralarına yansıdı. (İHA)

