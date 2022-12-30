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Olgun kadınları taciz ettiği öne sürülen Sinan'ın foyası ortaya çıktı! Müge Anlı'ya bağlanıp anlattılar: "Cinsel organıyla hareketler yaptı"

30.12.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Arife Gökçe'nin kaybolmasındaki esrar perdesi aralanmaya devam ederken ortaya çıkan ayrıntılar şoke ediyor. Gökçe'ye cinsel içerikli mesajlar attığı öne sürülen Sinan hakkında canlı yayında olgun kadınları taciz ettiği iddia edildi. Askerlik arkadaşı Sinan için "Banyo yapmazdı. Yaptım derdi. Ama 40 kişiyiz banyo yaptığını hiç görmüyorduk" derken bir başka kişi "Yolda gördüm. Çok afedersin pantolonunu indirip cinsel organıyla hareketler yaptı" diye konuştu.

Olgun kadınları taciz ettiği öne sürülen Sinan'ın foyası ortaya çıktı! Müge Anlı'ya bağlanıp anlattılar: "Cinsel organıyla hareketler yaptı"

Tokat'ta 12 torun, 5 çocuk sahibi Arife Gökçe 17 Aralık'ta kayboldu. Şüpheli olayda Gökçe'nin kaçırıldığı iddiası da değerlendirilirken Olgun kadınları taciz ettiği öne sürülen Sinan'ın Gökçe dahil birçok kadına tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Son programda Sinan hakkında mide bulandıran iddialar ortaya atıldı.

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"NE KADAR TATLISIN, GÜZELSİN, ŞİRİNSİN"

Sinan'ın kayınvalidesine taşla saldırıp "Ne güzelsin, şirinsin" dediğini öne süren Serkan Ölçer, canlı yayına telefonla bağlanıp şunları söyledi:

"Televizyonu parçalamamak için kendimi zor tutuyorum. Annem ve kayınvalidem sinirden evden çıkıp gitti. Bu Sinan eşimin annesine 1 yıl önce Tokat'ta taşla saldırdı. Yolda önünü kesmiş, 'Ne kadar tatlısın, güzelsin, şirinsin' demiş. Sonra kayınvalidem bunu eşime anlatmış."

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"OLGUN KADINLARDAN HOŞLANIR, BANYO YAPMAZDI"

Sinan'ın askerlikten arkadaşı Serhat Şimşek'in anlattıkları da dikkat çekti:

"12 ay aynı koğuşta kaldık. Birine gıcık kaptığında mutlaka zarar veriyordu. Genelde olgun kadınlarla konuşuyordu. Olgun kadınlardan hoşlanıyordu. Banyo yapmazdı. 'Yaptım' derdi ama 40 kişiyiz, banyo yaptığını hiç görmüyorduk."

"CİNSEL ORGANIYLA HAREKETLER YAPTI"

İsmini vermek istemeyen seyircinin iddiaları şok etkisi yarattı:

"Ben işten dönerken bu adamı gördüm. Çok affedersin, pantolonunu indirip cinsel organıyla hareketler yaptı. Görünce emin oldum, o kişi kesinlikle Sinan'dı. O gün korktum ve kaçtım."

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"ANNEM ACIYIP TOST ALMAK İSTEDİ, ANNEMİN GÖĞÜSLERİNİ SIKMIŞ"

İzleyicilerden biri de Sinan'ın 65 yaşındaki annesine taciz attığını öne sürerken şu ifadeleri kullandı:

"Benim kanser hastası 65 yaşındaki annem buna acıdı, tost almak istedi. Ama o sırada annemin göğüslerini sıkmış. Annem bunu sonra söyledi. 3 senedir ben bu olayı unutamadım. Sen sapıksın. Allah'tan kork. Erkek değilsin lan sen."

Sinan bunun karşılığında "Yalan. Ben ne zaman 'Tost al' demişim" yanıtını verdi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert sinan kadınları

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