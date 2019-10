Ölmek İçin Zaman Yok’tan Türkçe poster yayınlandı

Cary Joji Fukunaga'nın yönetmen koltuğuna oturduğu 25. Bond filmi Ölmek İçin Zaman Yok'tan yeni bir Türkçe poster paylaşıldı. Daniel Craig'in son kez James Bond'a hayat vereceği filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Billy Magnussen, Ana de Armas, Rory Kinnear, David Dencik, Dali Benssalah ile Jeffrey Wright ve Ralph Fiennes de rol alıyor.

Ölmek İçin Zaman Yok (No Time To Die) filminde Bond, aktif hizmetten ayrılmış ve Jamaika’da sakin bir hayatın keyfini sürmektedir. CIA’den eski dostu Felix Leiter yardım için kendisine başvurunca huzuru kısa sürer. Kaçırılan bir bilim insanını kurtarma görevi beklenilenden daha tehlikeli bir hal alır. Bond, tehlikeli yeni teknolojilerle silahlanmış, gizemli bir kötü adamın peşine düşer.

Casino Royale, Quantum Of Solace, Skyfall and Spectre’nin ardından Daniel Craig’in ikonik karakter 007 James Bond’a veda edeceği Ölmek İçin Zaman Yok (No Time To Die), 3 Nisan 2020 tarihinde izleyicileriyle buluşacak.