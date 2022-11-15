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  4. Ölülerle cinsel ilişkiye girmeyi sevdiğini itiraf etti! Cesediyle ilişkiye girmek için kız kardeşini öldürmeye çalıştı

Ölülerle cinsel ilişkiye girmeyi sevdiğini itiraf etti! Cesediyle ilişkiye girmek için kız kardeşini öldürmeye çalıştı

15.11.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail’de yaşayan ismi açıklanmayan 20 yaşındaki bir erkek, polise nekrofili filmlerine ilgi duyduğunu itiraf ederek kız kardeşini öldürmek istediğini söyledi. Gece kardeşinin uyuduğu sırada dürtülerine engel olamadığını ifade eden adam 18 yaşındaki kardeşini öldürerek cesediyle cinsel ilişkiye girmek için hamle yaptı. Ancak anne ve babanın durumu fark etmesi üzerine gen kız kurtarıldı.

Ölülerle cinsel ilişkiye girmeyi sevdiğini itiraf etti! Cesediyle ilişkiye girmek için kız kardeşini öldürmeye çalıştı

İsrail’de yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyanırdı. Ailenin güvenliği açısından isminin gizliği tutulduğu 20 yaşındaki saldırgan nekrofile ilgi duyduğunu ve cesetlerle cinsel ilişkiye girmek deneyimini yaşamak istediğini söyledi. 18 yaşındaki kız kardeşini öldürmeye çalışan saldırgan polis tarafından tutuklandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

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Ağabeyi tarafından karnından yaralanarak öldürülmeye çalışan kız kardeş hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden genç kız yaşadığı travmatik durumu yerel basına, “O gece aniden odama girdim ve bir bıçak çıkarttı. Hiç acımadan karnıma saplamaya başladı. Odadan kaçtım. Kaçmayı başaramasaydım ne olacağını gerçekten bilmiyorum” dedi.

Polis, hastanın "nekrofili filmlerinin hayranı" olduğu için kız kardeşini öldürdükten sonra onunla cinsel ilişkiye girmek istediğini söylediğini doğruladı. Polis sözcüsü olaya ilişki olarak yaptığı açıklamada, “Bu zor bir aile meselesi ve aile toparlanmaya çalışıyor. Saldırganın yıllardır zihinsel sorunlarla mücadele ettiğini öğrendik ve herhangi bir sabıka kaydı bulunmuyor. Durumu nedeniyle tutuklandığından beri bir psikiyatri hastanesinde yatıyor. Durumunu belirleyecek psikiyatrik değerlendirme için hastanede kalacak” ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İsrail nekrofili

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