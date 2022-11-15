Ölülerle cinsel ilişkiye girmeyi sevdiğini itiraf etti! Cesediyle ilişkiye girmek için kız kardeşini öldürmeye çalıştı

İsrail’de yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyanırdı. Ailenin güvenliği açısından isminin gizliği tutulduğu 20 yaşındaki saldırgan nekrofile ilgi duyduğunu ve cesetlerle cinsel ilişkiye girmek deneyimini yaşamak istediğini söyledi. 18 yaşındaki kız kardeşini öldürmeye çalışan saldırgan polis tarafından tutuklandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağabeyi tarafından karnından yaralanarak öldürülmeye çalışan kız kardeş hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden genç kız yaşadığı travmatik durumu yerel basına, “O gece aniden odama girdim ve bir bıçak çıkarttı. Hiç acımadan karnıma saplamaya başladı. Odadan kaçtım. Kaçmayı başaramasaydım ne olacağını gerçekten bilmiyorum” dedi.

Polis, hastanın "nekrofili filmlerinin hayranı" olduğu için kız kardeşini öldürdükten sonra onunla cinsel ilişkiye girmek istediğini söylediğini doğruladı. Polis sözcüsü olaya ilişki olarak yaptığı açıklamada, “Bu zor bir aile meselesi ve aile toparlanmaya çalışıyor. Saldırganın yıllardır zihinsel sorunlarla mücadele ettiğini öğrendik ve herhangi bir sabıka kaydı bulunmuyor. Durumu nedeniyle tutuklandığından beri bir psikiyatri hastanesinde yatıyor. Durumunu belirleyecek psikiyatrik değerlendirme için hastanede kalacak” ifadelerine yer verildi.