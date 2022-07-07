Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Stajyer pilot sivrisinek ısırığı yüzünden hayatını kaybetti

Genç bir stajyer pilot olan Orina Pepper, Belçika'nın Antwerp kentinde bir sivrisinek tarafından ısırıldıktan beş gün sonra öldü. Genç kadının ölümü sevenlerini yasa boğarken Pepper’in sivrisinek tarafından sağ gözüne yakın bir şekilde alın kısmından ısırıldığı belirtildi. Yüzünün sağ kısmındaki enfeksiyonla hastaneye başvuran Oriana Pepper'a antibiyotik reçete edildi, ancak iki gün sonra, baygınlık geçirdikten sonra erkek arkadaşı tarafından hastaneye geri götürüldü.

DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM”

Soruşturmaya katılan Bayan Pepper'ın ebeveynleri Tristan ve Louisa Pepper'a hitap eden Suffolk kenti kıdemli adli tabibi Nigel Parsley, "Daha önce hiç böyle bir dava görmemiştim."Önünde açıkça harika bir kariyer ve hayat olan genç bir bayan için talihsiz bir trajedi” dedi.

Peper’in ölümünün tıbbi nedeni, kan damarlarının tıkanması olan beyindeki septik emboli olarak açıklandı. Buna ise alnındaki ısırık nedeniyle staphylococcus aureus adı verilen bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyon sebep oldu.



