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Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Stajyer pilot sivrisinek ısırığı yüzünden hayatını kaybetti

07.07.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Suffolk kentinde yaşayan 21 yaşındaki Orina Pepper isimli genç kadın, İngiliz havayolu firması EasyJet’te stajyer pilot olarak görev yapıyordu. Çocukluğundan beri en büyük hayali uçmak olan genç kadının trajik ölümü dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Stajyer pilot sivrisinek ısırığı yüzünden hayatını kaybetti

Genç bir stajyer pilot olan Orina Pepper, Belçika'nın Antwerp kentinde bir sivrisinek tarafından ısırıldıktan beş gün sonra öldü. Genç kadının ölümü sevenlerini yasa boğarken Pepper’in sivrisinek tarafından sağ gözüne yakın bir şekilde alın kısmından ısırıldığı belirtildi. Yüzünün sağ kısmındaki enfeksiyonla hastaneye başvuran Oriana Pepper'a antibiyotik reçete edildi, ancak iki gün sonra, baygınlık geçirdikten sonra erkek arkadaşı tarafından hastaneye geri götürüldü.

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DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM”

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Soruşturmaya katılan Bayan Pepper'ın ebeveynleri Tristan ve Louisa Pepper'a hitap eden Suffolk kenti kıdemli adli tabibi Nigel Parsley, "Daha önce hiç böyle bir dava görmemiştim."Önünde açıkça harika bir kariyer ve hayat olan genç bir bayan için talihsiz bir trajedi” dedi.

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Peper’in ölümünün tıbbi nedeni, kan damarlarının tıkanması olan beyindeki septik emboli olarak açıklandı. Buna ise alnındaki ısırık nedeniyle staphylococcus aureus adı verilen bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyon sebep oldu.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Belçika
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