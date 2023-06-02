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Ölüm onu yürürken buldu! Sokak ortasında yere yığıldı bir daha da kalkamadı: O anlar saniye saniye kaydedildi

02.06.2023 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sokak ortasında yürüyen bir kişi, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın, hayatını kaybettiği belirlendi. 56 yaşındaki adamın sokağın ortasında hayatını kaybettiği anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Sakarya Mahallesi üzerinde bulunan bir sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde yürüyen 56 yaşındaki Hüseyin Berber bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

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O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, Berber’in sokak ortasında yürüdüğü esnada yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın yürüdüğü esnada yere yığılarak öylece kaldığı anlar yer aldı. Berber’in cenazesi, dün Sakarya Mahallesi İhsaniye Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Hüseyin Berber’in kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği öğrenildi. (İHA)

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