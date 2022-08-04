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Ölümlü Dünya hayranlarına müjde! Devam filmi geliyor

04.08.2022 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ali Atay'ın yazıp yönettiği, sevilen komedi filmi Ölümlü Dünya, önümüzdeki yıl ikinci filmiyle geri dönüyor. Aynı kadroyla çekilecek film Disney Plus platformunda yayınlanacak.

Ölümlü Dünya hayranlarına müjde! Devam filmi geliyor

Feyyaz Yiğit, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğu Demirkol ve Sarp Apak gibi yıldızları bir araya getiren Ölümlü Dünya filmi büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştu. Ölümlü Dünya'nın devam filmi önümüzdeki yıl geliyor.

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AYNI KADROYLA ÇEKİLECEK

Disney Plus, fenomen komedi filmi 'Ölümlü Dünya'nın devam filmi için için Taff Pictures’la anlaştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; eski kadronun tekrar bir araya getirileceği yeni filmin çekimleri nisan, mayıs gibi başlayacak. Proje sonbaharda da Disney Plus’ta seyirciyle buluşacak.

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Ölümlü Dünya, Ali Atay yönetmenliğinde vizyona girmişti. Filmin senaryosu Ali Atay, Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit, Volkan Sümbül ve Ali Demirel tarafından kaleme alınmıştı.

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Film, 11 hafta vizyona kalmış ve 585 bin 145 izleyiciye ulaşarak toplamda 7 milyon 21 bin TL hasılat elde etmişti.


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Anahtar Kelimeler:
ölümlü dünya
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