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'Ölürüm Türkiyem' şarkısıyla yurda giren gurbetçi: İnşallah burada yaşayanlar buranın kıymetini bilirler

18.07.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler yurda giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Vatan toprağına ayak basan gurbetçiler duygu dolu anlar yaşarken, bir kadın vatandaşın sözleri dikkat çekti. "Ölürüm Türkiyem" şarkısını açarak arabasında sıra bekleyen Hediye Süzen "Ben Almanya’da büyüdüm ama Türkiye’yi çok seviyorum inşallah burada yaşayanlar buranın kıymetini bilirler" diye konuştu. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek ve hasret gidermek için Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Kapıkule Sınır Kapısında her sene olduğu gibi yine yoğunluk oluşurken, uzun ve yorucu geçen yolculuğun ardından vatan toprağına ayak basan gurbetçiler duygu dolu anlar yaşıyor.

"İNŞALLAH BURADA YAŞAYANLAR BURANIN KIYMETİNİ BİLİRLER"

Vatan toprağına ayak bastığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Hediye Süzen, “O kadar gururluyum ki. Son zamanlarda çıkan savaşlarda Türkiye her zaman mazlumların yanındaydı. Türkiye’nin benim vatanım olmasından dolayı çok sevinçli ve gururluyum. Buraya yaklaştığım zaman çok duygulanıyorum. Sırbistan ve Bulgaristan da çok bekledik. 4 istasyon gezdik tuvaletler kapalıydı. Ben Almanya’da büyüdüm ama Türkiye’yi çok seviyorum inşallah burada yaşayanlar buranın kıymetini bilirler. Türkiye’nin her şeyi çok güzel. Havası, suyu, yetişen sebze ve meyveleri. Maşallah her şey yetişiyor çok verimli toprakları var. Türkiye dünya çapında güçlü bir ülke. Bayrağı görmek her şeye değer. Her sene seve seve yola çıkıyoruz. Eşim memleket hasretine hiç dayanamıyor. Önce Fethiye ye daha sonra Şanlıurfa’ya geçiyoruz. Türkiye ye gelmekten çok mutluyuz” dedi.

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“BUGÜN CENNET VATANIMIZA GİRİŞ YAPTIK”

Almanya’nın Duesseldorf kentinden geldiğini ifade eden gurbetçi vatandaş Fatih Demir, Kapıkule Sınır Kapısından vatana vardığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bugün cennet vatanımıza giriş yaptık, bambaşka bir duygu. Bayrağı görünce hissettiklerimizi anlatmak çok zor, bu hissi sadece yaşayan bilebilir. Vatanımız, bayrağımız bizim için vazgeçilmez. Giriş yaparken çok duygulandık. Kapıdan girişte zorlandık araç sayısı az olmasına rağmen çalışmalar kısıtlı ve yavaş ilerliyor. Sırbistan’a girerken önümüzde 50 araç olmasına rağmen 2 buçuk saat kadar bekledik. İzin dönemi olduğu İçin çok fazla negatif yorum yapmayacağım ama çalışmalar biraz daha özverili olursa çok iyi olur diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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“ÇOK ÖZLEDİK, ÇOK ŞÜKÜR SAĞ SALİM GELDİK”

Gurbetçi vatandaşlardan Ersin Gürler, “İstanbul ve Ankara’ya gidiyoruz. 3 yıllık pandemi sürecinden dolayı gelememiştik, çok özledik. Çok şükür sağ salim geldik. O duygu anlatılmaz yaşanır diye bir tabir var ya onun gibi. Vatan, akraba hasreti gidermek, ezan sesinin bol bol dinlemek bunlar çok güzel hisler. Yolda olan gurbetçiler sabırlı olsunlar acele etmesinler sağ salim gelsinler” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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