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  4. Ömer Çelik açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine talimat

Ömer Çelik açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine talimat

24.06.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 55 milletvekiliyle bir araya geldi. Yapılan istişare toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Genel başkanımızın vekillerimize söylediği birinci işin öncelikli olarak vatandaşlarımızla daha yoğun bir arada olmamız gerektiğidir" açıklamasında bulundu.

Ömer Çelik açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine talimat

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti istişare toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

İlk olarak vekillerimizle Sağlık Bakanımız bir araya geldi. Belediye başkanlarımız, teşkilat başkanlığımız, vekillerle, bakanlarımızla bir araya gelerek iç ve dış siyasetin, gelişmelerin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği bir seri toplantı yapılıyor.

Genel başkanımızın vekillerimize söylediği birinci işin öncelikli olarak vatandaşlarımızla daha yoğun bir arada olmamız gerektiğidir.

İlleriyle ilgili değerlendirmelerin yanısıra salgınla mücadele konusunda görüşlerini paylaştılar. Terörle mücadele konusundaki başarılar değerlendirildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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