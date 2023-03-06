Ömer'in İmam Reşat'ı Barış Falay'ın eşini görenler şaşkına döndü! Kendisinden de ünlü çıktı

Sosyal medya hesabında eşi ve çocuğu ile paylaşımlar yapmayı ihmal etmeyen Barış Falay, Ömer dizisinde canlandırdığı İmam Raşit karakteriyle adından söz ettiriyor. Barış Falay'ın 17 yıldır beraber olduğu eşi de kendi gibi oyuncu çıktı.

17 YILLIK EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI!

Aliye, Ezel, Medcezir ve Menajerimi Ara gibi ünlü yapımlarda rol alan Barış Falay, şimdilerde Star TV ekranlarının iddialı dizisi Ömer ile ekranlara dönüş yaptı.

Başarılı oyuncu, Ezel dizisinde canlandırdığı 'Kerpeten Ali' rolüyle hafızalara kazınmayı başarmıştı.

Oyunculuğunun yanında özel hayatıyla da dikkatleri üzerinde çeken Barış Falay'ın 17 yıldır beraberliğini sürdürdüğü eşi de çok ünlü çıktı.

Esra Ronabar ve Barış Falay'ın 2006 yılından beri evli olduğu öğrenildi.

Mutlu bir evlilik süren çift, 2009 yılında oğulları Mavi Rüzgar'ı kucağına aldı.

Esra Ronabar, Tatlı Küçük Yalancılar, Cennet'in Gözyaşları, Kırmızı Oda gibi dizilerde rol almıştır.

"İLK BAKIŞTA AŞIK OLDUM"

Barış Falay, daha önce verdiği bir röportajda eşiyle tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı;

"1995'te tiyatroda 'Azizname'yi oynuyordum. Eşim de aynı oyunu benden önce başka versiyonunda oynamış. Nasıl oynadığımızı görmeye gelmiş. Oyuna girmeden önce onu görmüştüm. İlk bakışta aşk bende olmuştu. Bunu da çok fazla da belli etmiştim. Gel zaman, git zaman; bir baktık evlenmişiz, çocuğumuz olmuş falan."



