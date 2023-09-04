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  4. Ömer'in yıldızı Rüzgar Aksoy evlendi! Düğün pozlarına beğeni yağdı

Ömer'in yıldızı Rüzgar Aksoy evlendi! Düğün pozlarına beğeni yağdı

04.09.2023 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman dizisindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan ve şimdilerde Ömer dizisinde rol alan Rüzgar Aksoy nikah masasına oturdu. Dansçı Yasemin Sancaklı ile evlenen Aksoy düğün pozlarını peş peşe paylaştı.

Kara Sevda dizisinde Burak Özçivit'in abisini canlandıran ve bu rolüyle hafızalara kazınan Rüzgar Aksoy şimdilerde Ömer dizisinin kadrosunda yer alıyor. Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Aksoy sevgilisiyle evlendi.

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42 yaşındaki ünlü isim 3 Ocak'ta Paris’te sevgilisi Yasemin Sancaklı'ya evlilik teklifi etmişti. Ünlü isim Polonezköy‘de düzenlenen kır düğünüyle dünyaevine girdi.

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Çiftin nikah şahitliğini Bora Cengiz ve Yiğit Uçan yaptı. Rüzgar Aksoy sosyal medya hesabından düğün pozlarını paylaştı.

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Rüzgar Aksoy'un fotoğraflarına yorum yapanlar arasında Kara Sevda dizisinde beraber rol aldığı Kaan Urgancıoğlu da yer aldı.

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