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Omicron varyantının belirtileri neler? Yeni semptomlar açıklandı!

26.12.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde en az 100 ülkede tespit edilen koronavirüsün Omicron varyantının vakaları artış göstermeye devam ediyor. İngiltere'de gerçekleşen bir araştırmanın sonucu Omicron'un bilinen semptomlarının arasına bir yenisini ekledi. Peki Omicron varyantının belirtileri neler? İşte yeni ortaya çıkan semptomlar!

Omicron varyantının belirtileri neler? Yeni semptomlar açıklandı!

Omicron varyantı ile ilgili İngiltere’da gerçekleşen yeni bir çalışma, varyantın soğuk algınlığı semptomlarına sahip olduğunu ve parainfluenza virüsüne benzediğini gösterdi. Ancak ortaya çıkan yeni bir belirti uzmanları şaşırttı. Peki Omicron varyantının belirtileri neler? İşte o belirtiler...

OMİCRON VARYANTININ BELİRTİLERİ NELER?

Türkiye de dahil olmak üzere en az 100 ülkede tespit edilen koronavirüsün Omicron varyantında vakalar artarken, belirtiler de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma, Omicron'un öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi bilinen semptomlarının arasına bir yenisini daha ekledi.

ŞİDDETLİ GECE TERLEMELERİNE DİKKAT!

Şimdiye kadar Omicron’un, koronavirüsün önceki versiyonlarına kıyasla az şiddetli semptomlara neden olduğu düşünüldü. Fakat çalışma, Omicron varyantının neden olduğu yeni bir Covid-19 semptomunu ortaya çıkardı. Buna göre varyantın belirtileri arasında 'şiddetli gece terlemeleri' de bulunuyor.

Omicron varyantı, dünya genelinde hızla yayılmayı sürdürürken, İngiltere’deki bilim insanları, semptomların soğuk algınlığı semptomları ile çok beznzerlik gösterdiğini, eşleştiğini duyurdu. Aynı zamanda bilim insanları İngiliz hükümetini Covid-19 hastalığına ilişkin halk sağlığı politikası kapsamında daha fazla sayıda semptom eklemeye çağırdı.

En yaygın belirtilerden bazıları ise şöyle:

-Burun akıntısı,
-Baş ağrısı,
-Yorgunluk,
-Hapşırma,
-Boğaz ağrısı,
-Gece terlemeleri.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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