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  4. Omlet yapmak istedi! Yumurtayı kırınca gördükleri karşısında şaşkınlık yaşadı

Omlet yapmak istedi! Yumurtayı kırınca gördükleri karşısında şaşkınlık yaşadı

15.01.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan Beena Sarangdhar isimli bir kadın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüyle herkesi şaşırmayı başardı. Facebook’tan yayınladığı gönderisinde Sarangdhar, kırdığı yumurtanın beyazı yerine kırmızı sıvı aktığını gösterdi. Sosyal medya paylaşımının popüler olmasından sonra uzman isimler kırmızılığın bayatlık işareti olduğunu ve tüketilmemesi gerektiğini belirtti.

Omlet yapmak istedi! Yumurtayı kırınca gördükleri karşısında şaşkınlık yaşadı

İngiltere’nin Hertfordshire kentinde yaşayan Beena Sarangdhar isimli bir kadın, evinde yumurta kırdığı sırada daha önce hiç görmediği bir durumla karşılaştı. Kadının kırdığı yumurtanın beyazı yerine kırmızı bir sıvı aktığı görüldü. Paylaşımın sonrasında uzman isimlerden peşi sıra açıklama geldi.

HERKES NEDENİNİ ARAŞTIRDI

kırmızı yumurta

Sarangdhar’ın paylaşımının sonrasında kullanıcılar kırmızı yumurtanın nedenini araştırmaya başladı. Gönderisinden takipçilerine seslenen Sarangdhar, kırmızılığın nedenini merak ettiğini ve bulmaya çalıştığını ifade etti.

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“SAKIN TÜKETMEYİN”

Sosyal medya büyük ilgi gören paylaşımın sonrasında uzman isimler olayın bilimsel nedenini açıkladı. Yumurtada oluşan kırmızılığın fark edilmesi durumda kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, bu durumun bayatlık belirtisi olduğunu ve kişinin yemesi durumunda gıda zehirlenmesi riskiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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