Omlet yapmak istedi! Yumurtayı kırınca gördükleri karşısında şaşkınlık yaşadı

İngiltere’nin Hertfordshire kentinde yaşayan Beena Sarangdhar isimli bir kadın, evinde yumurta kırdığı sırada daha önce hiç görmediği bir durumla karşılaştı. Kadının kırdığı yumurtanın beyazı yerine kırmızı bir sıvı aktığı görüldü. Paylaşımın sonrasında uzman isimlerden peşi sıra açıklama geldi.

HERKES NEDENİNİ ARAŞTIRDI

Sarangdhar’ın paylaşımının sonrasında kullanıcılar kırmızı yumurtanın nedenini araştırmaya başladı. Gönderisinden takipçilerine seslenen Sarangdhar, kırmızılığın nedenini merak ettiğini ve bulmaya çalıştığını ifade etti.

“SAKIN TÜKETMEYİN”

Sosyal medya büyük ilgi gören paylaşımın sonrasında uzman isimler olayın bilimsel nedenini açıkladı. Yumurtada oluşan kırmızılığın fark edilmesi durumda kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, bu durumun bayatlık belirtisi olduğunu ve kişinin yemesi durumunda gıda zehirlenmesi riskiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.



