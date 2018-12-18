Ömür Gedik, MasterChef Murat Özdemir'i görmeye gitti! 'Acun tehlikede'

MasterChef yarışmasıyla adını duyuran Murat Özdemir, dün akşam sosyal medya hesabından beslediği iddia edilen papağana işkence yaptığı görüntüleri yayınladı. Kısa sürede olay olan görüntülerin ardından gözaltına alındı.

Olayı yakından takip eden köşe yazarı ve şarkıcı Ömür Gedik, Özdemir'in sürekli 'Acun' diye bağırdığını ve ünlü ismin tehlike altında olduğunu söyledi.

"ACUN TEHLİKE ALTINDA"

Bütün geceyi karakolda geçiren Ömür Gedik, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Karakolda yaşanan olayları anlatan Gedik, "Sürekli yukarı bakarak 'Acun, Acun' diye bağırıyor. Acun'un tehlike altında olduğunu düşünüyorum" dedi.

"HAYVAN YANINA İNSAN GİRDİĞİNDE KORKUDAN BAĞIRMAYA BAŞLIYOR"

Ömür Gedik sözlerine şöyle devam etti: "Başka bir karakola gidip şikayetçi olduk sonra Murat'ın ve papağanın olduğu karakola gittik. Papağan bir odadaydı Murat'tan onun iki yan odasındaydı. Hayvan karanlık bir odadaydı yanına bir insan girdiğinde korkunç şekilde bağırmaya başlıyordu. O kadar korkmuş ki travma geçiriyordu. Hayvan kötü niyetli olmadığını anlayınca sakinleşiyor yanına oturdum konuştum.

"GETİRİN O KUŞU PİŞİRİP YİYECEĞİM"

Murat sağlık muayenesine gidip geri geldiğinde 'Acun Acun' diye bağırmaya başladı. Polislere korkunç bir direnç gösterdi. Kuşla aynı karakolda ve bağırmaya devam ediyor. Hayvan sevenlerin bir kısmını Murat'ın evinin önünde bekliyor. Murat'ın polislere sorgu sırasında söylediği 'Getirin o kuşu pişirip yiyeceğim. Spor yapıyorum proteine ihtiyacım var.'"