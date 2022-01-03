Ömür Gedik ''Saldırıya uğradım'' paylaşımına açıklık getirdi

Ömür Gedik dün bir paylaşım yaptı. Gedik paylaşımda, "Dün gece yolda bana bi adam saldırdı, zor kurtuldum… Sokakta gezen bütün erkeklerin, tehlikeli olup olmadığına bakılmaksızın toplanmasını istemem gerekiyor. Alo belediye, alın bunları demem lazım. Demiyorum çünkü saçma. Aynı tüm köpeklerin toplatılması kadar saçma" dedi.

Ömür Gedik'in bu paylaşımı sosyal medyada çok fazla yorum aldı. Ömür Gedik'e geçmiş olsun mesajları da arka arkaya geldi. Ömür Gedik ise saldırıya uğramadığını sokak hayvanlarına dikkat çekmek için o tweeti attığını dile getirdi.

"O TWEETİ ATMA SEBEBİM..."

Ömür Gedik, "Geçmiş olsun diyen herkese teşekkür ediyorum. Çok sevenim varmış. O tweeti atma nedenim sokakta saldırgan olmayan, mahallemizin saldırgan olmayan köpeklerinin toplatılmaya başlamasını engellemek içindi ki toplamaya başladılar. Bu konuya dikkat çekmek için attım o tweeti. İşte 'Erkeklerle köpekleri mi karşılaştırıyorsun?' dediler. Ben erkeklerle köpekleri değil insanlarla köpekleri, kedileri, kuşları her şeyi karşılaştırırım. Hepsi bir can çünkü. Suçu olmayanlar için kadın erkek fark etmez, suçu olanlar nedeniyle bir işlem başlatmıyorsak aynı şey köpekler için de geçerli buna dikkat çekmeye çalıştım. Tepki toplamadı, çok kişi beni destekledi. Buna tepki gösterenler potansiyel agresifler zaten. Hayatlarını agresyon ve öfke ile geçirenler" dedi.

Ömür Gedik açıklamasının devamında, "Biz bütün masumlar bütün canlılar için adalet diliyoruz. Buna insanlar da dahil, köpekler de dahil, kediler de kuşlar da, sinekler de, yılanlar da hepsi dahil. Köpek saldırıları herkesten çok hayvanseverleri üzüyor. Saldırgan köpeklerin rehabilite edilmesini herkesten çok ben istiyorum zaten" dedi.

