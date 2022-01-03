MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ömür Gedik ''Saldırıya uğradım'' paylaşımına açıklık getirdi

Ömür Gedik ''Saldırıya uğradım'' paylaşımına açıklık getirdi

03.01.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömür Gedik ''Saldırıya uğradım'' paylaşımıyla dikkat çekmişti. Gedik bu paylaşımdan sonra çok fazla yorum alınca açıklama yapmak zorunda kaldı.

Ömür Gedik dün bir paylaşım yaptı. Gedik paylaşımda, "Dün gece yolda bana bi adam saldırdı, zor kurtuldum… Sokakta gezen bütün erkeklerin, tehlikeli olup olmadığına bakılmaksızın toplanmasını istemem gerekiyor. Alo belediye, alın bunları demem lazım. Demiyorum çünkü saçma. Aynı tüm köpeklerin toplatılması kadar saçma" dedi.

Ömür Gedik'in bu paylaşımı sosyal medyada çok fazla yorum aldı. Ömür Gedik'e geçmiş olsun mesajları da arka arkaya geldi. Ömür Gedik ise saldırıya uğramadığını sokak hayvanlarına dikkat çekmek için o tweeti attığını dile getirdi.

030120221621486956563

"O TWEETİ ATMA SEBEBİM..."

Ömür Gedik, "Geçmiş olsun diyen herkese teşekkür ediyorum. Çok sevenim varmış. O tweeti atma nedenim sokakta saldırgan olmayan, mahallemizin saldırgan olmayan köpeklerinin toplatılmaya başlamasını engellemek içindi ki toplamaya başladılar. Bu konuya dikkat çekmek için attım o tweeti. İşte 'Erkeklerle köpekleri mi karşılaştırıyorsun?' dediler. Ben erkeklerle köpekleri değil insanlarla köpekleri, kedileri, kuşları her şeyi karşılaştırırım. Hepsi bir can çünkü. Suçu olmayanlar için kadın erkek fark etmez, suçu olanlar nedeniyle bir işlem başlatmıyorsak aynı şey köpekler için de geçerli buna dikkat çekmeye çalıştım. Tepki toplamadı, çok kişi beni destekledi. Buna tepki gösterenler potansiyel agresifler zaten. Hayatlarını agresyon ve öfke ile geçirenler" dedi.

Ömür Gedik açıklamasının devamında, "Biz bütün masumlar bütün canlılar için adalet diliyoruz. Buna insanlar da dahil, köpekler de dahil, kediler de kuşlar da, sinekler de, yılanlar da hepsi dahil. Köpek saldırıları herkesten çok hayvanseverleri üzüyor. Saldırgan köpeklerin rehabilite edilmesini herkesten çok ben istiyorum zaten" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşi paylaştı! İlk yorum Pınar Altuğ'dan ...Eski eşi paylaştı! İlk yorum Pınar Altuğ'dan ...
Geceleri ortaya çıkıp adeta cirit atıyorlar! İki günde...Geceleri ortaya çıkıp adeta cirit atıyorlar! İki günde...
Kötü yorumlardan sonra hastalığını açıkladı! "Bu tümör nedeniyle..."Kötü yorumlardan sonra hastalığını açıkladı! "Bu tümör nedeniyle..."
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rakamlarını açıkladı! 'Bu bir rekordur...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rakamlarını açıkladı! 'Bu bir rekordur...'

2022 emekli ve memur zammı belli oldu

2022 emekli ve memur zammı belli oldu

Son dakika: Milyonlarca memur bu zammı merak ediyor! Hemşire, bekçi, öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?

Son dakika: Milyonlarca memur bu zammı merak ediyor! Hemşire, bekçi, öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?

Sigara ve alkole ÖTV zammı

Sigara ve alkole ÖTV zammı

Memur-Sen'den 'ek zam' açıklaması

Memur-Sen'den 'ek zam' açıklaması

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ünlü sunucudan kötü haber geldi!

Ünlü sunucudan kötü haber geldi!

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

"Görümcem parası için kaçırdı" demişti! 'Kayıp Albay' hakkındaki gerçek yürekleri yaktı

"Görümcem parası için kaçırdı" demişti! 'Kayıp Albay' hakkındaki gerçek yürekleri yaktı

Olay taciz yorumu! "Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra..."

Olay taciz yorumu! "Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra..."

Gönül Dağı'nın Zeynep'i pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın Zeynep'i pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.