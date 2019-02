On Numara sonuçları 18 Şubat: Çekiliş sonucu sorgulama, tahmin, tüyolar, en çok çıkan sayılar

Türkiye’de Milli Piyango İdaresi bünyesinde çeşitli şans oyunları oynanmaktadır. Bunlardan bir tanesi de On Numara çekilişidir. İkramiye dağıtma şansı diğer oyunlara göre daha yüksek olan On Numara oyununun pek çok müdavimi vardır. Her hafta On Numara sonuçları için sorgulama yapılır, çekiliş canlı takip edilir ve kuponlar kontrol edilir. Tabii bu numara ile ilgili nasıl oynandığı, hangi numaraların daha çok çıktığı, sonuçların ne zaman belli olduğu, sonuç sorgulamanın nasıl yapıldığı gibi pek çok konu da merak ediliyor. Biz de yazımızda gerek güncel On Numara sonuçları gerekse de On Numara ilgili merak edilenleri derledik. ON NUMARA SONUÇLARI 18 ŞUBAT Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 8, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 27, 30, 31, 36, 39, 42, 45, 47, 56, 59, 61, 64, 76, 77 ve 80 olarak belirlendi. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 344 bin 854 lira 15 kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 107 kişi 2 bin 149'ar lira, 8 bilen bin 760 kişi 130 lira 85'er kuruş, 7 bilen 18 bin 370 kişi 23 lira 85'er kuruş, 6 bilen 114 bin 409 kişi 4 lira 5'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 182 bin 283 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponu Kırşehir Merkez'den yatırdığı belirlendi. Toplam 2 milyon 298 bin 993 lira 85 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 916 bin 480 lira 7 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 510 bin 887 lira 49 kuruş aktarıldı. ON NUMARA NE ZAMAN ÇEKİLİR? Milli Piyango idaresinin çekiliş takviminde pazartesi akşamı On Numara çekilişine ayrılmıştır. Pazartesi akşamları saat 21.15’te Milli Piyango İdaresi’nin Ankara Balgat’taki Genel Müdürlüğünde çekiliş gerçekleştirilir. Noter huzurunda yapılan On Numara çekilişi mipi.gov.tr adresinden canlı olarak da izlenebilir. Çekiliş yapılmasının ardından 21.30’dan sonra MPİ’nin resmî sitesinde ikramiye dağılımı ile beraber On Numara sonuçları açıklanır. Büyük ikramiye kazanan varsa ikramiye kazanan kuponların hangi şehirde hangi bayiden yatırıldığı da ilan edilir. ON NUMARA NASIL OYNANIR? On Numara, MPİ’nin diğer şans oyunlarında olduğu gibi çeşitli numaraların seçilerek kupon doldurulması ile oynanır. On Numara kuponlarının her kolonunda 1-80'e kadar numaralar yer alır. Bu numaralardan 22 tanesi seçilerek kolon doldurulur. Peki nasıl ikramiye kazanılır?

On Numara oyuncularının bir ikramiye kazanabilmeleri için kolona yazdıkları 22 numara içinden 10, 9, 8, 7, 6 tanesinin çekilişte çıkması veya 22 numaranın da hiçbirisinin çekilişte çıkmaması gerekiyor. Büyük ikramiye 22 numaradan 10 tanesini bilenler arasında bölüştürülüyor. ON NUMARA TÜYOLARI VE TAVSİYELERİ On Numara tümüyle şansa dayalı bir oyundur. Yani ikramiye kazanabilmeniz için şansınız yave gitmesi gerekiyor. Özellikle de büyük ikramiye için. Her ne kadar MPİ’nin diğer şans oyunlarına göre ikramiye kazandırma oranı ve istatistiği daha çok olsa da On Numara’da büyük ikramiye kazanma oranı 2 milyon 546 bin 203’te 1’dir. İnsanlar ihtimalleri kendi yanlarına çekmek için çeşitli yöntemler uygulamaktadır. On Numara için sayı seçme taktikleri: İnsanların denediği yöntemlerden biri her onlu basamaktan birer tek ve çift sayı seçmektir. Böylece oyuncu sayı seçiminde dengeli bir dağılım elde etmiş olur. En çok çıkan numaralar göre sayı seçmek de popüler yöntemlerden biridir. Biz de sizin için yazımızın devamında On Numara’da en çok çıkan sayılar ile beraber en az çıkanları da paylaştık.,

Kimi şans oyunu müdavimleri en çıkan rakamları yazmak yerine aksine en az çıkan rakamları yazmayı tercih edebiliyor. Bundaki mantık da en çok çıkan numaralar ile en az çıkan numaraların çekilme sayısı arasında büyük farklar yük ve en az çıkanlara sıra geldiği, onların çıkma olasılığının daha yüksek olduğu düşünülür. Ancak tabii ki bu sağlam bir oyun modeli oluşturulacak bir mantık değildir. Makineye oynatmak pek çok oyuncunun tavsiye ettiği bir yöntemdir. Makineye oynatılmış pek çok kupondan büyük ikramiye çıkmıştır. Çekilişte rakamların rastgele çekildiği göz önüne alınırsa makinenin rastgele rakamlar belirlemesi mantıklı ve baş ağrıtmayan bir yöntem olarak tercih edilebilir. Her hafta yeni numara düşünmek yerine makineye oynatmak tercih edilebilir. İstatistiksel açıdan On Numara oyunu sonsuza kadar oynanırsa bütün çekiliş olasılıklarının bu sonsuz zaman içinde en az bir kere gerçekleşmesi zorunludur. Bu bağlamda her hafta ayrı numaralar oynamaktansa favori rakamlarınızı belirleyip her hafta aynı rakamlarla kupon doldurabilirsiniz. Sonuçta kuponunuz en az bir kere büyük ikramiye kazandırmak zorunda ama tabii bu sizin ömrünüz içinde olur mu onu bilemeyiz.

Kendi şansına güvenenlerin deneyebileceği bir yöntemde evde çekiliş yapmaktır. Kağıtlara sayıları yazıp bir torbaya koyduktan sonra kendi çekilişinizi yapabilirsiniz. Evde tombala oyununuz varsa 80’den sonraki numaraları çıkartıp tombala torbasından faydalanabilirsiniz. Son çekilişlerde çıkan numaraları dikkate almak. Son olarak bazı şans oyunu müdavimleri çıkan numaralarda zaman zaman eğilimleri olduğunu düşünerek tüm zamanların en çok veya en az çıkan numaralarına değil son haftalarda çıkan numaraları dikkate almaktadır. Bunun için önceki haftanın On Numara sonuçlarını da sizin için yazımızın sonunda paylaştık. ON NUMARA’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR On Numara için tüyo veya tavsiye arayanların başvurduğu kaynaklardan biri de çekilişlerde en çok çıkan sayılarla ilgili istatistiktir. On Numara çekilişlerinde en çıkan ve an az çıkan numaralar şu şekilde. Kupon doldururken bu numaraları da dikkate alabilirsiniz ama şu unutulmamadır ki bu numaralar göre oynamak tabii ki size ikramiye garantisi sağlamaz. RAKAM ÇEKİLME SAYISI 35 268 26 267 3 263 72 263 77 258 23 257 34 257 5 257 62 256 42 255 ON NUMARA'DA EN AZ ÇIKAN SAYILAR RAKAM ÇEKİLME SAYISI 55 268 20 267 9 263 13 263 6 258 67 257 70 257 29 257 58 257 80 256 İKRAMİYE DAĞILIM ORANLARI On Numara şans oyunun ikramiye dağılımı belli oranlar çerçevesine yapılmaktadır. Bu oranlar şu şekildedir: İkramiye grupları İkramiye dağılım oranları 10 15% 9 10% 8 10% 7 19% 6 20% 0 26% Toplam 100% ÖNCEKİ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI 11 Şubat 218 tarihli 862'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 5, 7, 13, 16, 17, 25, 27, 29, 30, 37, 39, 40, 42, 45, 62, 67, 68, 69, 74, 75 ve 78 olarak belirlendi. Bu çekilişte 10 bilen 5 kişi, 68 bin 484 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.