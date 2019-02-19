On Numara sonuçları 18 Şubat: Çekiliş sonucu sorgulama, tahmin, tüyolar, en çok çıkan sayılar

Türkiye’de Milli Piyango İdaresi bünyesinde çeşitli şans oyunları oynanmaktadır. Bunlardan bir tanesi de On Numara çekilişidir. İkramiye dağıtma şansı diğer oyunlara göre daha yüksek olan On Numara oyununun pek çok müdavimi vardır. Her hafta On Numara sonuçları için sorgulama yapılır, çekiliş canlı takip edilir ve kuponlar kontrol edilir. Tabii bu numara ile ilgili nasıl oynandığı, hangi numaraların daha çok çıktığı, sonuçların ne zaman belli olduğu, sonuç sorgulamanın nasıl yapıldığı gibi pek çok konu da merak ediliyor. Biz de yazımızda gerek güncel On Numara sonuçları gerekse de On Numara ilgili merak edilenleri derledik.

ON NUMARA SONUÇLARI 18 ŞUBAT

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 8, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 27, 30, 31, 36, 39, 42, 45, 47, 56, 59, 61, 64, 76, 77 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 344 bin 854 lira 15 kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 107 kişi 2 bin 149'ar lira, 8 bilen bin 760 kişi 130 lira 85'er kuruş, 7 bilen 18 bin 370 kişi 23 lira 85'er kuruş, 6 bilen 114 bin 409 kişi 4 lira 5'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 182 bin 283 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.