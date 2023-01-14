Ona hâlâ yaz! Sosyal medya fenomeni Paige Woolen bikinili paylaşımıyla soğuk havalara meydan okudu

Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Paige Woolen yine hayranlarını gülümseten bir paylaşıma imza attı. Takipçilerinin güzelliğine dair sık sık övgüler yaptığı fenomen isim yılan derisi desenli bikini takımıyla cesur bir poz verdi. Bikinili paylaşımında Woolen hayranlarını esprili bir dille de uyardı.

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

Sosyal medya kullanıcılarının ilgi gösterdiği paylaşımından bikini üstünün ipini çekerek poz veren Woolen gönderisine, “Diğer kızlar gibi değilim daha kötüyüm” notunu ekledi. Woolen’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.Sevenleri fenomen ismi adeta beğeni yağmuruna tuttu.