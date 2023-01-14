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  4. Ona hâlâ yaz! Sosyal medya fenomeni Paige Woolen bikinili paylaşımıyla soğuk havalara meydan okudu

Ona hâlâ yaz! Sosyal medya fenomeni Paige Woolen bikinili paylaşımıyla soğuk havalara meydan okudu

14.01.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Los Angeles’ta yaşan 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Paige Woolen, yaz mevsiminin esintilerini üzerinden atmayı bir türlü başaramadı. Sosyal medyada genellikle sevenlerinin karşısına cesur pozlarıyla çıkmayı tercih eden Woolen, soğuk havalara inat bikinili paylaşımıyla sevenlerini heyecanlandırdı.

Ona hâlâ yaz! Sosyal medya fenomeni Paige Woolen bikinili paylaşımıyla soğuk havalara meydan okudu

Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Paige Woolen yine hayranlarını gülümseten bir paylaşıma imza attı. Takipçilerinin güzelliğine dair sık sık övgüler yaptığı fenomen isim yılan derisi desenli bikini takımıyla cesur bir poz verdi. Bikinili paylaşımında Woolen hayranlarını esprili bir dille de uyardı.

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

kapak sosyal medya1

Sosyal medya kullanıcılarının ilgi gösterdiği paylaşımından bikini üstünün ipini çekerek poz veren Woolen gönderisine, “Diğer kızlar gibi değilim daha kötüyüm” notunu ekledi. Woolen’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.Sevenleri fenomen ismi adeta beğeni yağmuruna tuttu.

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